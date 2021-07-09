Як у відеогрі. Американські військові показали вертоліт через новий прилад нічного бачення (фото)

Розробка ENVG-B підсвічує контури предметів, дозволяючи орієнтуватися в темряві та виявляти предмети швидше, ніж в інших окулярах нічного бачення.

Американські військові опублікували зображення бойового вертольота Sikorsky UH-60 Black Hawk через прилад нічного бачення ENVG-B. Про це повідомляє мілітарі-відділ The Drive.

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На фотографії видно, що контури вертольота сильно виділяються на тлі всього навколо. Налаштування покликані полегшити солдатам фіксування обʼєктів вночі. Раніше, як пишуть у виданні, це здавалося чимось у галузі фантастики або ігор.

У підписі до фото вказується, що вертоліт належить 16-й бригаді бойової авіації на базі Льюїс-Маккорд.

[ + – ] Порівняння звичайного приладу нічного бачення та EVNG-B

EVNG-B — це новітній прилад бачення, який поставляється в американську армію з 2019 року. Окуляри можуть пропонувати можливості для відображення картинки в картинці для відображення додаткової інформації.

Бінокль з поліпшеними окулярами нічного бачення (ENVG-B) був розроблений L3Harris Technologies, глобальним новатором у галузі аерокосмічних та оборонних технологій, спеціально для використання на полі бою.

Нагадаємо, 28 квітня американські військові показали нові прилади нічного бачення.