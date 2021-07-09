Как в видеоигре. Американские военные показали вертолет через новый прибор ночного видения (фото)

Разработка ENVG-B подсвечивает контуры предметов, позволяя ориентироваться в темноте и обнаруживать предметы быстрее, чем в других очках ночного видения.

Американские военные опубликовали изображение боевого вертолета Sikorsky UH-60 Black Hawk через прибор ночного видения ENVG-B. Об этом сообщает милитари-отдел The Drive.

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На фотографии видно, что контуры вертолета сильно выделяются на фоне всего вокруг. Настройка призвана облегчить солдатам обнаружение объектов ночью. Ранее, как пишут в издании, это казалось чем-то в области фантастики или игр.

К подписи к фото указывается, что вертолет принадлежит 16-й бригаде боевой авиации на базе Льюис-Маккорд.

[ + – ] Сравнение обычного прибора ночного видения и EVNG-B

EVNG-B — это новейший прибор видения, который поставляется в американскую армию с 2019 года. Очки могут предлагать возможности для отображения картинки в картинке для отображения дополнительной информации.

Бинокль с улучшенными очками ночного видения (ENVG-B) был разработан L3Harris Technologies, глобальным новатором в области аэрокосмических и оборонных технологий, специально для использования на поле боя.

Напомним, 28 апреля американские военные показали новые приборы ночного видения.