Вечный бомбовоз. Почему B-52 остается современным бомбардировщиком даже 70 лет спустя

Обновления настолько существенны, что классический бомбардировщик B-52 может прослужить еще сто лет.

В современном бомбардировщике B-52 от его предшественника остался только планер – настолько всеобъемлющей была его модернизация. B-52 оснащен самыми передовыми и перспективными технологиями, противостоящими современным угрозам.

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Будет ли B-52 Stratofortress летать вечно? Кажется вполне реальным, что проверенный временем бомбардировщик эпохи Вьетнамской войны прослужит еще сто лет, учитывая масштаб и охват обновления этой платформы.

Фокус перевел статью Криса Осборна — высококвалифицированного эксперта по закупкам, логистике и технологиям, в прошлом работавшего в Пентагоне. Статья посвящена бомбардировщику B-52 и его будущему.

B-52 Stratofortress: проверенный временем бомбардировщик эпохи Вьетнамской войны

Самолет, который когда-то славился массированными ковровыми бомбардировками самых защищенных вражеских целей, теперь устойчив к кибератакам, вооружен средствами радиоэлектронной борьбы, стреляет гиперзвуковыми ракетами, подключен к цифровой сети и оснащен бомбами и крылатыми ракетами с точным наведением. Эта трансформация настолько существенна, что классический бомбардировщик B-52 в конечном итоге может прослужить еще сто лет.

Программа всесторонней модернизации основана на предположении, что сами по себе десятилетние планеры самолетов еще вполне прочны, сильны и чрезвычайно жизнеспособны. Конструкциям требуется некоторое усиление и техническое обслуживание, но разработчики вооружения ВВС США утверждают, что планеры выдержали испытание временем.

[ + – ] B-52. Может прослужить еще сто лет Фото: US Army

В современном бомбардировщике B-52 от его предшественника остался только планер – настолько всеобъемлющей была его модернизация. B-52 оснащен самыми передовыми и перспективными технологиями, противостоящими современным угрозам. Модернизация длилась несколько десятилетий и охватила такой широкий перечень систем и технологий, что их перечисление заняло бы слишком много места.

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Много лет назад ВВС приступили к полному обновлению системы связи самолета, призванному, помимо прочего, обеспечить сбор разведывательной информации в реальном времени в полете. Система, получившая название Combat Network Communications Technology (CONECT), дает бомбардировщику B-52 возможность передавать цифровыми методами важнейшие подробности задания, такие как информация о новых целях, данные о местности, активность противника или разведданные. В пресс-релизе ВВС от 14 июля 2016 года, когда CONECT впервые установили, приводятся слова Алана Уильямса, заместителя руководителя программы в Командовании глобальных ударов ВВС США: "CONECT создает общую оперативную картину для членов экипажа самолета, так что это напоминает установку кабеля локальной сети в вашем доме. Все экраны в самолете подключены к одному и тому же каналу". Благодаря системе CONECT пилотам не приходится полагаться только на заранее запрограммированную информацию о цели и миссии: они могут получать важные обновления в режиме реального времени по пути к цели и адаптироваться к изменяющимся условиям и угрозам.

Конечно, в ходе модернизации заменяют и двигатели B-52, что значительно улучшает его характеристики. Однако наиболее существенным и значимым обновлением в долгосрочной перспективе может оказаться на новый внутренний отсек для вооружения бомбардировщика, который значительно расширяет возможности по перевозке оружия. В течение многих лет поэтапно во внутреннем отсеке появлялись схемы для стрельбы боеприпасами с лазерным наведением Joint Direct Attack Munition, Joint Air-to-Surface Standoff Missile (JASSM) и ракетами увеличенной дальности JASSM. В расширенном списке оружия также миниатюрные ложные ракеты и их вариации с глушилками.

[ + – ] Пункт управления на B-52 Фото: US Army

Предвосхищая время, B-52 также учится стрелять гиперзвуковым оружием. Эта разработка позволит бомбардировщику проводить атаки на большой высоте со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. В рамках подготовки к оснащению бомбардировщиков гиперзвуковым оружием ВВС провели имитацию стрельбы из ракеты AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon на расстояние шестисот морских миль (больше 1100 км).

Об авторе

Крис Осборн – редактор отдела обороны National Interest. Ранее Осборн работал в Пентагоне в качестве высококвалифицированного эксперта в офисе помощника государственного секретаря Вооруженных Сил по закупкам, логистике и технологиям. Кроме того, Осборн работал ведущим и военным экспертом на национальных телеканалах. Выступал на Fox News, MSNBC, The Military Channel и The History Channel как приглашенный военный эксперт. Магистр сравнительного литературоведения Университета Колумбии.

Эта статья перепечатывается в связи с интересом читателей.