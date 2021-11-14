Почему МиГ-23 — возможно, худший истребитель в истории боевой авиации

Двух мнений быть не может: у МиГ-23 очень длинный, подробно документированный и крайне постыдный послужной список. Полный перечень его неудач слишком велик, чтобы приводить его полностью, но вот несколько основных моментов.

Фокус перевел разбор разбор Марка Эпископоса — репортера по вопросам национальной безопасности, посвященный самому плохому самолету в истории боевой авиации, а именно МиГу-23.

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Разработка и серийное производство сложной техники вроде реактивных истребителей — задача не из простых. За каждым углом подстерегают возможные неудачи, от недоработанных концепций до плохого исполнения. Даже в успешных проектах редко все редко идет по плану: конструктор имеет дело с непрерывным потоком сложных инженерных решений, которые еще больше запутывают бюрократия, политика и бюджетные факторы.

Как выбрать худший истребитель всех времен и народов? Попробуем немного структурировать это задание с помощью трех критериев.

Истребитель должен

быть серийным, прослужить не менее пяти лет как минимум в одних ВВС и иметь достаточный боевой опыт, чтобы можно было реально оценить его характеристики в неконтролируемой среде.

Эти три основных требования позволяют отсеять прототипы/экспериментальные истребители вроде Grumman X-29 и Су-47, которые заслуживают отдельного списка, а также недоработанные истребители, которые никогда не испытывались на поле боя. С учетом этих оговорок мы получаем худший истребитель в истории.

[ + – ] Советский истребитель МиГ-23МФ

МиГ-23 (по классификации НАТО — Flogger), разработанный в конце 1960-х годов как советский ответ на легендарный истребитель F-4 Phantom II, казалось, был обречен на успех на поле боя. МиГ-23 основывался на основе простой, но убедительной философии дизайна: легкий одномоторный истребитель с изменяемой геометрией крыла сохранял маневренность своего предшественника МиГ-21, но получил современную авионику, улучшенную управляемость, большую дальность полета, расширенный комплекс вооружения и более надежные возможности целеуказания.

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Все это должно было привести к созданию мощного, универсального истребителя, способного успешно выполнять функции атаки и перехвата. Однако результаты оставляли желать лучшего. Советский Союз намеревался создать машину для воздушных боев, но последующие испытания показали, что западные аналоги, такие как F-15 Eagle, существенно превосходят МиГ-23. Более того, истребитель был неустойчив на больших углах атаки; летчики-испытатели жаловались на рыскание на больших скоростях и трудности при посадке в плохих погодных условиях.

Истребитель МиГ-23 был не только печально известен своей сложностью в эксплуатации, но и славился многочисленными техническими отказами. Например, его двигатель Р-29 имел короткий срок службы и был склонен к перегреву, а конструктивные недостатки системы топливных баков устранили только на более поздних моделях. В некоторых отношениях МиГ-23 стал шагом назад по сравнению с МиГ-21, а его эксплуатационные расходы были выше, чем у предшественника.

[ + – ] Кабина МиГ-23М Фото: Akpch

И все же как он себя показал? Здесь двух мнений быть не может: у МиГ-23 очень длинный, подробно документированный и крайне постыдный послужной список. Вот несколько основных моментов.

В ходе арабо-израильских войн израильские F-15 и F-16 сбили более десятка сирийских истребителей МиГ-23.

Иракские истребители МиГ-23 потерпели сокрушительное поражение во время ирано-иракской войны, потери составили, по некоторым данным, до пятидесяти истребителей против иранских F-14, F-5 и F-4.

Египетские МиГ-21 регулярно побеждали в боях с ливийскими МиГ-23 во время ливийско-египетской войны, а два таких истребителя были уничтожены двумя американскими F-14 Tomcat во время стычки в Тобруке в 1989 году.

Список неудач МиГ-23 был настолько впечатляющим и последовательным, что этот самолет заслужил сомнительную честь быть снятым с вооружения раньше, чем его предшественник МиГ-21. Советские ВВС быстро переключились на гораздо более удачный МиГ-27. Большинство заказчиков МиГ-23 из Варшавского блока также нашли более удачные альтернативы за предыдущие десятилетия. Крупнейшими операторами оставшихся МиГ-23 остаются Сирия и Северная Корея. МиГ-23 вошел в историю военной авиации как серьезное напоминание о том, что даже самые надежные конструкторские концепции можно испортить некачественным исполнением.