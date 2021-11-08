Боевой музей. Танки и самолеты СССР до сих пор на вооружении армии КНДР

Даже новейшая северокорейская винтовка Тип-88 явно создана по образцу советского АК-74. Кроме того, большая часть военно-воздушных сил Северной Кореи состоит из более чем 200 советских и российских истребителей, в частности МиГ-29, Ил-28 и Су-25.

Северная Корея продолжает ракетные испытания, которые Пхеньян назвал "серьезным предупреждением" Южной Корее. А значит, призрак военного конфликта все еще бродит по Корейскому полуострову, несмотря на постоянные попытки Вашингтона примирить Север и Юг.

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Как Северная Корея стала крупной региональной ядерной и военной державой?

Фокус перевел статью Марка Эпископоса, посвященную советскому вкладу в мощь армии и авиации КНДР.

Политика сонгун, или "армия прежде всего", делает армию краеугольным камнем организации северокорейского общества. Кроме того, объяснение во многом кроется во внешней помощи; так, значительная военная мощь Северной Кореи не могла бы существовать без постоянного потока китайских экономических субсидий. Но есть еще более непосредственный источник внешней помощи Северной Корее, который остается практически незамеченным для современных военных экспертов. Оборонная промышленность Северной Кореи была основана на советском вооружении и оборудовании, и сегодня в основном состоит из них же.

Корейская Народно-Демократическая Республика возникла в 1948 году как побочный продукт послевоенного устройства, в результате которого Корея была разделена вдоль печально известной 38-й параллели, а Север и Юг вошли в советскую и западную сферы влияния соответственно. Политбюро Иосифа Сталина не теряло времени, предоставив северокорейским вооруженным силам военную помощь на сумму 200 миллионов рублей в период с 1949 по 1952 год. Первые советские поставки состояли из 37 танков Т-34, десятков тысяч единиц стрелкового оружия, минометов, истребителей Ил-10 и Як-9 и нескольких видов гаубиц; около 40 тысяч советских военнослужащих были направлены в страну не только для обучения растущих северокорейских сил, но и для оказания им боевой и технической поддержки во время Корейской войны 1950-1953 годов.

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После кратковременного дипломатического затишья в период правления Хрущева советские военно-технические поставки в Северную Корею возобновились в полном объеме в середине 1960-х и продолжались до середины 1980-х годов. Сухопутные войска Северной Кореи получили несколькими партиями более тысячи основных боевых танков Т-55 (часть из которых, как считается, используется до сих пор), а также лицензию на производство Т-62, в результате чего было создано пять отечественных моделей под названием Чонма-хо.

Северная Корея постепенно отказалась от прямых советских поставок в пользу внутреннего производства, но советская ДНК пронизывает оборонную промышленность Пхеньяна; например, нынешний флагманский танк Pokpung-ho в значительной степени заимствует дизайн Т-62 и Т-72, и, по некоторым данным, даже более нового российского Т-90.

[ + – ] Танки Pokpung-ho на параде.

Что касается стрелкового оружия, стандартные северокорейские автоматы Тип-58 и 68 основаны на лицензиях Калашникова на АК-47 и АКМ соответственно. Даже их новейшая винтовка Тип-88 явно создана по образцу советского АК-74. Кроме того, большая часть военно-воздушных сил Северной Кореи состоит из более чем 200 советских и российских истребителей, в частности, МиГ-29, Ил-28 и Су-25. Современные силы ПВО почти полностью состоят из советских и российских зенитно-ракетных комплексов С-200, С-125 и С-75.

В историческом плане не вызывает сомнений, что оборонная промышленность Северной Кореи была основана и поддерживалась за счет прямых советских военно-технологических поставок в течение полувека, а также что советская и лицензированная техника продолжает составлять основу нынешней военной мощи Северной Кореи. Однако преемница СССР оказалась не готова выступать военным бенефициаром Пхеньяна; в 21 веке эта роль перешла к Китайской Народной Республике, которая все более активно отстаивает свои геополитические интересы в регионе Восточной Азии.

[ + – ] КНДР единственная страна в мире, которая до сих пор использует фронтовые бомбардировщики Ил-28

Об авторе

Марк Эпископос — научный сотрудник Center for the National Interest. Марк также учится в аспирантуре исторического факультета Американского университета. Эта статья была впервые опубликована в 2019 году и переиздается в связи с интересом читателей.