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Турецкая ничья: как Эрдоган заставил Запад с собой считаться без высылки послов из страны

Запад пошел на попятную в скандале с Эрдоганом, два дня назад пригрозившим выслать дипломатов 10 стран из Турции за вмешательства во внутренние дела этой страны. В результате у Эрдогана появилась возможность выйти из дипломатического пике, замяв всю эту историю.

Илья Куса
Илья Куса
политический аналитик, Украинский институт будущего
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Президент Турции Эрдоган
Запад пошел на попятную в скандале с Эрдоганом, два дня назад пригрозившим выслать дипломатов 10 стран из Турции за вмешательства во внутренние дела этой страны.

Что и требовалось доказать. Никакой высылки послов западных стран из Турции не будет.

Посольства опубликовали заявления, в которых фактически пошли Эрдогану навстречу, и предоставили ему возможность выйти из дипломатического скандала, и замять всю эту историю.

Они заявили, что уважают 41-ю статью Венской конвенции, которая предполагает невмешательство диппредставительств во внутренние дела государств.

Другими словами, они косвенно подтвердили, что их заявление с требованием освободить бизнесмена Османа Кавалу было некорректным. По крайней мере, Анкара это представила именно так, для западной же публики все представили так, будто бы Запад отстоял свои позиции и не отказался от них.

Важно
Крутое пике. Зачем Эрдоган высылает из Турции послов стран Запада
Крутое пике. Зачем Эрдоган высылает из Турции послов стран Запада

Эрдоган немедленно приветствовал то, что он считает признанием посольств, и тоже решил притормозить, и использовать это для выхода из дипломатического пике, в которое он резко вошел после своего эмоционального выпада два дня назад.

Меня в этой истории интересует только одно. Получается, западные посольства пошли на попятную в принципиальных для них вопросах прав человека и внутренней демократизации государств. Не создает ли это прецедент для других стран, с которыми у Запада тоже имеются разногласия по этому поводу?

Ведь Эрдоган своей импульсивной реакцией показал две вещи:

  • Он не готов идти в лобовое столкновение с Западом, понимая, что риски могут перевесить выгоды, и создать слишком токсичную эко-систему вокруг Турции.
  • Он добился от Запада фактического признания того, что тема переворота 2016 года — это в Турции табу, и вообще внутренние политические процессы не должны касаться внешних сил (не факт, конечно, что они так это и оставят). Это будет очень важно накануне выборов в Турции в 2023 году.

Лишнее подтверждение того, что в современном мире морально-ценностные категории — это всегда условности, очень гибкие категории, которые можно изменить \ перекрутить, когда это нужно.

Другими словами, прагматизм и необходимость в постоянном подтверждении собственного суверенитета \ самодостаточности сейчас рулит. Украина здесь не исключение, о чем я недавно и писал.

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