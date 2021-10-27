Турецкая ничья: как Эрдоган заставил Запад с собой считаться без высылки послов из страны

Что и требовалось доказать. Никакой высылки послов западных стран из Турции не будет.

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Посольства опубликовали заявления, в которых фактически пошли Эрдогану навстречу, и предоставили ему возможность выйти из дипломатического скандала, и замять всю эту историю.

Они заявили, что уважают 41-ю статью Венской конвенции, которая предполагает невмешательство диппредставительств во внутренние дела государств.

Другими словами, они косвенно подтвердили, что их заявление с требованием освободить бизнесмена Османа Кавалу было некорректным. По крайней мере, Анкара это представила именно так, для западной же публики все представили так, будто бы Запад отстоял свои позиции и не отказался от них.

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Крутое пике. Зачем Эрдоган высылает из Турции послов стран Запада

Эрдоган немедленно приветствовал то, что он считает признанием посольств, и тоже решил притормозить, и использовать это для выхода из дипломатического пике, в которое он резко вошел после своего эмоционального выпада два дня назад.

Меня в этой истории интересует только одно. Получается, западные посольства пошли на попятную в принципиальных для них вопросах прав человека и внутренней демократизации государств. Не создает ли это прецедент для других стран, с которыми у Запада тоже имеются разногласия по этому поводу?

Ведь Эрдоган своей импульсивной реакцией показал две вещи:

Он не готов идти в лобовое столкновение с Западом, понимая, что риски могут перевесить выгоды, и создать слишком токсичную эко-систему вокруг Турции.

Он добился от Запада фактического признания того, что тема переворота 2016 года — это в Турции табу, и вообще внутренние политические процессы не должны касаться внешних сил (не факт, конечно, что они так это и оставят). Это будет очень важно накануне выборов в Турции в 2023 году.

Лишнее подтверждение того, что в современном мире морально-ценностные категории — это всегда условности, очень гибкие категории, которые можно изменить \ перекрутить, когда это нужно.

Другими словами, прагматизм и необходимость в постоянном подтверждении собственного суверенитета \ самодостаточности сейчас рулит. Украина здесь не исключение, о чем я недавно и писал.

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