Турецька нічия: як Ердоган змусив Захід зважати на їхню думку без висилки послів із країни

Що й потрібно було довести. Жодної висилки послів західних країн із Туреччини не буде.

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Посольства опублікували заяви, в яких фактично пішли Ердогану назустріч, і надали можливість вийти з дипломатичного скандалу, і зам'яти всю цю історію.

Вони заявили, що поважають 41 статтю Віденської конвенції, яка передбачає невтручання диппредставництв у внутрішні справи держав.

Іншими словами, вони побічно підтвердили, що їхня заява з вимогою звільнити бізнесмена Османа Кавалу була некоректною. Принаймні Анкара це представила саме так, для західної ж публіки все представили так, ніби Захід відстояв свої позиції і не відмовився від них.

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Круте піке. Навіщо Ердоган висилає з Туреччини послів країн Заходу

Ердоган негайно схвалив те, що він вважає визнанням посольств, і теж вирішив пригальмувати, і використати це для виходу з дипломатичного піке, до якого він різко увійшов після свого емоційного випаду два дні тому.

Мене в цій історії цікавить лише одне. Виходить, західні посольства пішли назад у важливих для них питаннях прав людини і внутрішньої демократизації країн. Чи не створює це прецедент для інших країн, з якими Захід теж має розбіжності з цього приводу?

Адже Ердоган своєю імпульсивною реакцією показав дві речі:

Він не готовий йти в лобове зіткнення із Заходом, розуміючи, що ризики можуть переважити вигоди і створити надто токсичну екосистему довкола Туреччини.

Він домігся від Заходу фактичного визнання того, що тема перевороту 2016 року — це в Туреччині табу, і взагалі внутрішні політичні процеси не повинні стосуватися зовнішніх сил (не факт, звісно, вони так це й залишать). Це буде дуже важливо напередодні виборів у Туреччині в 2023 році.

Зайве підтвердження того, що в сучасному світі морально-ціннісні категорії — це завжди умовності, дуже гнучкі категорії, які можна змінити, перекрутити, коли це потрібно.

Іншими словами, прагматизм і необхідність постійного підтвердження власного суверенітету / самодостатності зараз рулить. Україна тут не виняток, про що я нещодавно й писав.

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