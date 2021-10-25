Крутое пике. Зачем Эрдоган высылает из Турции послов стран Запада

Заявления Эрдогана о высылке из Турции 10 послов западных стран, включая американского, скорее всего были сказаны в сердцах и на эмоциях. Мне так кажется. Тайминг и контекст отчасти это подтверждают.

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Он только что вернулся из африканского турне, где его хорошо встретили, и где он сделал не менее амбициозную заявку на мировое лидерство, заявив, что "кучка стран-победителей во Второй Мировой войне" не должны определять судьбу человечества.

Кроме того, экономические проблемы подтачивают стабильность Турции, а переговоры с США уходят в пике на фоне разногласий по Ближнему Востоку, военным закупкам, правам человека, борьбе с терроризмом и т.д.

Вдобавок ко всему, подходит время выборов в Ливии, в связи с чем Запад оказывает давление на Турцию, требуя вывести свои войска в соответствии с международными соглашениями. Происходит сближение США и Греции в оборонной сфере, и в восприятии Анкары этот альянс имеет антитурецкую направленность.

Тема переворота 2016 года для него лично и для турецкой политической верхушки болезненная и принципиальная: они до сих пор уверены, что Запад, в частности США, как минимум не предупредили Турцию о перевороте, а как максимум, в нем участвовали.

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Я не вижу никакого стратегического расчета для Эрдогана делать подобные заявления и высылать послов за простое политическое заявление, разве что "хайпануть" ради отвлечения внимания от экономических проблем, но это не в стиле Эрдогана: жертвовать отношениями с целым блоком стран-членов НАТО ради хайпа как-то чересчур.

Безусловно, в голове Эрдогана такие заявления должны подтвердить политическую самодостаточность Турции на мировой арене, ее переход из статуса среднего регионального государства в мощного межрегионального игрока, которого уважают и с которым считаются.

В его системе координат заявления Запада о внутренних делах Турции — это вмешательство, которое Анкара допустить не может, посягательство на суверенитет, который, как считает Эрдоган, он Турции сумел вернуть, поднять ее с колен, так сказать.

А усиление Турции на внешних площадках за последние 6-7 лет является для турецкого руководства не только отображением трансформации миропорядка, перехода к многополярности, в котором есть место для Анкары, но и результатом их собственной упорной работы, которая дает им право требовать большего для самих себя.

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Сейчас послов пока что никто не высылает. Это должен сделать МИД Турции. Есть вероятность, что историю замнут, и на громогласном выступлении президента она и закончится.

Однако Эрдоган — не человек, который принимает решения под внешним давлением. Если его сейчас будут брать на слабо, критиковать и оказывать давление, тогда он точно их вышлет, тем самым поднимая ставки в противостоянии с Западом до небес, что вынудит его и дальше разворачиваться на восток и юг.

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