Крутое пике. Зачем Эрдоган высылает из Турции послов стран Запада
Эрдоган — не человек, который принимает решения под внешним давлением. Если Запад сейчас будет его брать на слабо, критиковать и оказывать давление, тогда он точно поднимет ставки в противостоянии с Западом до небес, что вынудит его и дальше разворачиваться на восток и юг.
Заявления Эрдогана о высылке из Турции 10 послов западных стран, включая американского, скорее всего были сказаны в сердцах и на эмоциях. Мне так кажется. Тайминг и контекст отчасти это подтверждают.
Он только что вернулся из африканского турне, где его хорошо встретили, и где он сделал не менее амбициозную заявку на мировое лидерство, заявив, что "кучка стран-победителей во Второй Мировой войне" не должны определять судьбу человечества.
Кроме того, экономические проблемы подтачивают стабильность Турции, а переговоры с США уходят в пике на фоне разногласий по Ближнему Востоку, военным закупкам, правам человека, борьбе с терроризмом и т.д.
Вдобавок ко всему, подходит время выборов в Ливии, в связи с чем Запад оказывает давление на Турцию, требуя вывести свои войска в соответствии с международными соглашениями. Происходит сближение США и Греции в оборонной сфере, и в восприятии Анкары этот альянс имеет антитурецкую направленность.
Тема переворота 2016 года для него лично и для турецкой политической верхушки болезненная и принципиальная: они до сих пор уверены, что Запад, в частности США, как минимум не предупредили Турцию о перевороте, а как максимум, в нем участвовали.Важно
Я не вижу никакого стратегического расчета для Эрдогана делать подобные заявления и высылать послов за простое политическое заявление, разве что "хайпануть" ради отвлечения внимания от экономических проблем, но это не в стиле Эрдогана: жертвовать отношениями с целым блоком стран-членов НАТО ради хайпа как-то чересчур.
Безусловно, в голове Эрдогана такие заявления должны подтвердить политическую самодостаточность Турции на мировой арене, ее переход из статуса среднего регионального государства в мощного межрегионального игрока, которого уважают и с которым считаются.
В его системе координат заявления Запада о внутренних делах Турции — это вмешательство, которое Анкара допустить не может, посягательство на суверенитет, который, как считает Эрдоган, он Турции сумел вернуть, поднять ее с колен, так сказать.
А усиление Турции на внешних площадках за последние 6-7 лет является для турецкого руководства не только отображением трансформации миропорядка, перехода к многополярности, в котором есть место для Анкары, но и результатом их собственной упорной работы, которая дает им право требовать большего для самих себя.Важно
Сейчас послов пока что никто не высылает. Это должен сделать МИД Турции. Есть вероятность, что историю замнут, и на громогласном выступлении президента она и закончится.
Однако Эрдоган — не человек, который принимает решения под внешним давлением. Если его сейчас будут брать на слабо, критиковать и оказывать давление, тогда он точно их вышлет, тем самым поднимая ставки в противостоянии с Западом до небес, что вынудит его и дальше разворачиваться на восток и юг.