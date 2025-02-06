3 выбора для Украины: как выжить при новом мировом порядке от Трампа

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О новом американском миропорядке.

Госсекретарь Марко Рубио дал интервью, из которого выходит, что США были вынуждены взять на себя роль глобального полицейского и всячески поддерживать либеральный миропорядок, основанный на правилах.

Затем что-то пошло не так, и этот порядок начал работать против США и стал бременем на их шее. Из-за чего американцы теперь должны его бросить и перестать поддерживать, возвращаясь к более "естественному состоянию" международных отношений.

Естественное состояние, согласно Рубио — это великодержавное противостояние при фактической многополярности, экономическом национализме и примате права силы над силой права.

Я думал, никогда не услышу такого от Штатов, но похоже, и они решили, что пора возвращаться в политику первой половины XX века. Экономически, это логично объясняется с точки зрения американских интересов, и это будет работать на них.

Политически и идеологически, США разваливают старые принципы, на которых зиждилось их лидерство, но при этом пока что не предлагают новых (по крайней мере, из интервью Рубио я не увидел никакого нового видения).

США неожиданно оказался на стороне своих противников из Глобального юга Фото: Секрет фирмы

По сути, администрация Д. Трампа сделала то, чего не хотели делать при Байдене — встала на концептуальные позиции других политических лидеров, которые уже много лет твердят про многополярный миропорядок: Индия, Турция, Россия, Китай, Индонезия, ЮАР, Бразилия, Мексика, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Алжир и многие другие.

В такой политической реальности проигравшими оказываются страны ЕС, большая часть которых пока не хотят становиться на эту позицию и все еще считают ее антизападной и опасной для своего морального превосходства, идеологического проекта и политического лидерства.

Еще в проигрыше — малые и средние государства, не имеющие достаточных ресурсов для самостоятельной игры, например Украина, Молдова, Армения, Грузия, Беларусь и тд. На мой взгляд, в такой конфигурации они оказываются перед выбором из трех вариантов:

Присоединиться к крупному игроку как младший партнер, чтобы через такой ассиметричный альянс пережить тяжелые времена и остаться на плаву. Создать свой собственный альянс малых государств на субрегиональном или региональном уровне, дабы вместе пережить этот период и отбиваться от внешних угроз, но для этого необходимо выработать понимание коллективных интересов и постоянно идти на взаимные компромиссы ради общего блага. Цементировать нейтралитет, чтобы остаться за бортом основной схватки. Однако такая политика должна быть подкреплена ресурсно и подвязана к конкретному функционалу, который будет объяснять и обеспечивать нейтралитет такого государства, и коммуницировать, почему его существование в таком статусе выгодно крупным игрокам.

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