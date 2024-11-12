Рубио, Волтц и тень Маска: чего ждать Украине от "флоридских ястребов" Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп видит на посту главы Госдепа сенатора Марко Рубио, а на позиции советника по вопросам нацбезопасности — конгрессмена Майка Волтца, сообщают американские СМИ. Что будут означать назначения "флоридских ястребов" в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

О сделанном Трампом выборе кандидатур, функционал которых будет касаться сфер безопасности, обороны и внешней политики сообщают многочисленные американские медиа. В частности, The New York Times (NYT) пишет, что избранный президент США планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря. Отметим, что с января 2021 года эту должность в администрации действующего президента Джо Байдена занимает Энтони Блинкен.

Собеседники NYT особо подчеркивают, что Трамп "все еще может передумать в последнюю минуту", однако, по их мнению, избранный американский лидер все же остановился на Рубио, которого он до начала избирательной кампании рассматривал как возможного кандидата в вице-президенты.

Действительно ли будущий госсекретарь США поддерживает Украину

Марко Рубио был избран в Сенат, то есть верхнюю палату Конгресса США в 2010 году от Флориды и, как отмечает The New York Times, зарекомендовал себя "ястребом" во внешней политике, занимая жесткую позицию в отношении Китая и Ирана. Рубио является заместителем главы сенатского комитета по вопросам разведки и старшим членом комитета по вопросам международных отношений.

53-летний Рубио голосовал за пакет помощи Украине на 2024 год и постоянно публично настаивал на важности поддержки Киева в войне с РФ. Попутно отметим, что будущий госсекретарь в начале 2025 года должен быть утвержден Конгрессом, но учитывая то, что Трамп будет контролировать обе палаты, очевидно, что это кадровое решение будет проведено на законодательном уровне без проблем.

Трамп намерен назначить конгрессмена от штата Флорида Майка Волтца своим помощником по вопросам национальной безопасности Фото: Getty Images

В то же время The Wall Street Journal (WSJ) сообщает о том, что Трамп намерен назначить конгрессмена от штата Флорида Майка Волтца своим помощником по вопросам национальной безопасности. С января 2021 года эту должность в администрации Байдена, напомним, занимает Джейк Салливан.

"Волтц вступит в свою роль в разгар затянувшихся конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке, и ожидается, что Дональд Трамп попытается предотвратить дальнейшую эскалацию за счет усиления сдерживания оппонентов страны за рубежом", — констатирует WSJ. Издание отдельно отмечает, что это одна из ключевых должностей в Белом доме: чиновник, который ее занимает, координирует работу всех ведомств, которые отвечают за связанные с национальной безопасностью вопросы, докладывает о происходящем главе государства и реализует его политику в этом направлении.

Дональд Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря Фото: Getty Images

Уолтц, как и Рубио, известен своими "ястребиными" внешнеполитическими взглядами и считается одним из самых жестких критиков Китая в Республиканской партии. В Конгрессе Майк Волтц сначала поддерживал законопроекты с помощью Украине, но в апреле 2024 года голосовал против дополнительного финансирования на $60 млрд. "Эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась. Европа должна сделать больше для Украины, а США должны защитить свою южную границу", — так аргументировал свою позицию Волтц. Наряду с тем, он неоднократно критиковал Джо Байдена за неготовность предоставить Киеву дальнобойные ракеты, которые могли бы достичь территории РФ. Сейчас же вероятный помощник Трампа по вопросам нацбезопасности выступает за дальнейшую поддержку Украины, но под призмой пристального контроля за расходами выделенных США средств.

Тем временем ABC News сообщает, о важной роли, которую играет миллиардер Илон Маск в формировании команды будущей администрации Трампа. По информации телеканала, в последнее время бизнесмен почти ежедневно находился в поместье республиканца Мар-а-Лаго (штат Флорида) и поддерживает постоянную связь с руководителем переходной команды Трампа Говардом Латником. На особой роли Илона Маска акцентируют и эксперты, с которыми пообщался Фокус.

Действительно ли Трампа не следует считать "голубем мира"

В частности, политолог Максим Несвитайлов в разговоре с Фокусом акцентирует: "Дональд Трамп формирует свою команду, руководствуясь двумя ключевыми принципами. Первый принцип — абсолютная лояльность к нему лично и второй — готовность работать и не перетягивать на себя одеяло. То есть, если Трамп принимает то или иное кадровое решение, это означает, что выбранный человек целиком и полностью лоялен к его взглядам. Рубио и Волтца называют "ястребами", но опять же такая позиция не идет в разрез с позицией Трампа, которого мне очень сложно назвать "голубем мира".

Отметив, что риторика Трампа свидетельствует о его действительном желании завершить российско-украинскую войну путем заключения соответствующего мирного соглашения, эксперт добавил: "Но если заключить такое соглашение не удастся, он, думаю, и без всяких "ястребов" под боком, будет готов к более радикальным шагам. Кстати, "слив" о разговоре Трампа с Путиным — это его — Трампа ход, ведь он хочет, чтобы все СМИ акцентировали внимание на том, что у США, мол, в Европе есть большое военное присутствие и так далее. Это, согласитесь, не является политикой "голубя мира". Но главное, что нужно понимать: любые кадровые назначения не будут иметь колоссального значения, поскольку Дональд Трамп — не командный игрок, а прима-балерина, которая решает все сама".

Эксперт: "Илон Маск — не только крупнейший спонсор Трампа, но и самая большая его козырная карта в принципе" Фото: Getty Images

Подчеркнув, что независимо от веса занимаемой должности и фамилии человека, который ее будет занимать, его функция будет сводиться только к выполнению воли Трампа, Максим Несвитайлов констатировал: "Единственный человек, который действительно может иметь на Трампа определенное влияние — это Илон Маск, без которого Трамп бы эти выборы не выиграл. Пока Маск активно не включился в избирательный процесс, Трамп проигрывал. Поэтому, Илон Маск — не только крупнейший спонсор Трампа, но и самая большая его козырная карта в принципе".

Почему все танцуют под трамповскую дудку

В том, что формируя свою кадровую обойму, Дональд Трамп руководствуется прежде всего принципом лояльности кандидатов к нему, убежден политолог Максим Джигун. В разговоре с Фокусом эксперт отмечает следующее: "Обратите внимание, что и Рубио, и Уолтц в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину горячо поддерживали предоставление нам летального оружия, "чтобы поставить Путина на место", и так далее. Но после того, как свою позицию сформировал уже сам Трамп, их риторика начала меняться и они начали говорить, что Америка, мол, превыше всего и Киев должен предоставлять США фискальную отчетность и тому подобное. Знаете, у меня такое ощущение, что эти люди очень быстро способны адаптироваться под любые настроения Трампа и ретранслировать их, не декларируя при этом свои личные".

В этом контексте эксперт напоминает о том, что будущий вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в свое время называл Трампа Гитлером, а сейчас говорит, что это лучший президент США всех времен.

"Учитывая подходы Трампа, все его назначения следует оценивать не столько под призмой предыдущих проукраинских заявлений тех или иных претендентов на высокие должности, сколько под углом того, каким будет настроение и приоритеты самого Дональда Трампа", — отмечает Максим Джигун.

Эксперт: формируя свою кадровую обойму, Дональд Трамп руководствуется прежде всего принципом лояльности кандидатов Фото: Getty Images

По его убеждению, Трамп и коллективное принятие решений — несовместимые вещи, поскольку бывший-будущий президент США — "страстный ценитель сольного политического пения, который даже не пытается слушать и слышать людей с альтернативной точкой зрения".

"Когда мы сейчас слышим от всех людей, которые вскоре станут членами властной команды Трампа одни и те же тезисы относительно тех или иных вопросов, то это, откровенно говоря, совсем не похоже на демократию, где побеждает действительно более сильная и качественная из идей. Впрочем, я думаю, что такой эгоцентричный и ориентированный на себя человек, каким является Трамп, особенно идя на второй срок, мог бы в принципе останавливать свой выбор на людях, которые имеют мнения, отличные от его личных", — подчеркивает Максим Джигун, добавляя, что в таких условиях выстраивать какие-то отдельные отношения, к примеру с Пентагоном или Госдепом в обход Белого дома, чтобы как-то по-другому заходить к президенту США, точно не стоит.

Отталкиваясь от этого, заключает политолог, все будет решать исключительно позиция Трампа, которую сейчас, по его убеждению можно очертить следующей формулой: "скорейший мир любой ценой".

Кстати, в контексте мирного кейса уместно обратить внимание на свежий инсайд от Financial Times. Издание, ссылаясь на информированные источники, сообщает о том, что во время сентябрьской встречи с Зеленским в Нью-Йорке, Трамп "проявил интерес" к двум пунктам его плана победы. Один из них предусматривает замену части американских войск, дислоцированных в Европе ВСУ после завершения российско-украинской войны. Второй предлагает поделиться с западными союзниками природными ресурсами Украины.