Три способа спасти энергетику: что подразумевает план Салливана и сработает ли он зимой

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АГРЕССОР УГРОЖАЕТ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ ЗИМОЙ

Работа украинской энергосистемы и величина дефицита мощностей, а следовательно, и масштабы введения графиков отключений существенно зависят от атомной энергетики. На сегодня на атомную генерацию приходится 50–60%. Зимой у нас растет потребление, а вклад возобновляемой энергетики станет существенно меньше из-за короткой продолжительности светового дня и высокой облачности в этот период года. Следовательно то, как мы будем проходить зиму, в существенной степени будет зависеть от способности защитить атомную энергетику страны.

Во время последней массированной ракетно-дроновой атаки на украинскую энергосистему 26 августа, которая к тому же была самой масштабной за период войны и историю человечества, враг пытался отключить атомные энергоблоки. Ракетные и дроновые удары были направлены на подстанции, которые соединяют мощности атомных энергоблоков с энергосистемой. Эта атака могла закончиться системной аварией, иначе говоря, блэкаутом, когда часть или вся страна оказались бы без света минимум на несколько дней. Такой опыт мы имели в ноябре 2022 года.

Скорее всего, агрессор воздержится от непосредственных ударов по атомным энергоблокам, ведь это может повлечь за собой непрогнозируемые последствия и крайне острую реакцию не только Запада, но и российских ситуативных союзников. Однако, конечно, даже такие удары представляют угрозу не только для энергоснабжения, но и безопасности функционирования атомных электростанций.

Удары по некоторым подстанциям действительно могут вызвать аварийную ситуацию с радиоактивным загрязнением, ведь на очень короткий период времени работа атомного энергоблока может оказаться неконтролируемой. То есть существует риск огромных проблем и угроз радиационной безопасности. После атаки 26 августа, понимая риски атак на подстанции для АЭС, МАГАТЭ объявила о начале мониторинга и высоковольтных подстанций. Правда, вряд ли это остановит агрессора в его энергетическом терроре. Как показали десять лет войны, есть значительно более эффективные методы защиты, чем мониторинговые миссии. Вероятно, силы обороны могут прибегать к симметричным действиям, ведь наш враг понимает только силу.

Автор трехступенчатого плана по спасению украинской энергетики Фото: president.gov.ua

На прошлой неделе Советник США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан высказал предположение о том, что россияне будут пытаться атаковать инфраструктуру АЭС. Салливан высказался и о трех основных направлениях защиты этой инфраструктуры и противодействия атакам: дополнительные системы ПВО, строительство систем защиты подстанций и распределительного оборудования, быстрое восстановление поврежденных мощностей.

Системы противовоздушной обороны — это, по сути, самое эффективное направление защиты энергетической инфраструктуры. Большую электростанцию невозможно обнести бетонным саркофагом, который будет сдерживать, например, неоднократные удары баллистическими ракетами. А если когда-то это и удастся, то это вопрос цены и продолжительности такого строительства.

А вот в обеспеченности системами ПВО Украина полностью зависима от западных партнеров. Мы можем надеяться только на объемы, которые нам согласятся продать другие страны или предоставить в форме помощи.

Говоря о критической важности достаточности систем ПВО, то речь не только об инфраструктуре АЭС. Восстановление любого крупного энергетического объекта, например, тепловой электростанции, теряет смысл, если она не "прикрыта" системами ПВО и месяцы сложных и дорогостоящих работ по восстановлению могут пойти насмарку вместе с очередным ракетным ударом. При этом враг осуществляет более концентрированные удары, атакуя энергообъекты — значительно большее количество ракет и дронов направляются на конкретный объект во время атаки, чем это было, например, в 2022 году. Это делается, в том числе, и для того, чтобы истощить способности ПВО, которые защищают конкретный объект. Весной президент заявлял, что Трипольская ТЭС в Киевской области была уничтожена ракетными ударами именно потому, что банально уже не было в наличии ракет ПВО, которые могли бы защитить электростанцию.

Итак, первый пункт рецепта Салливана — больше ПВО. Но в этом мы полностью зависим от наших партнеров.

Второй пункт рецепта Салливана — строительство защитных сооружений, в том числе и бетонных. Советник говорит, что "Украина добилась неплохих результатов в этом направлении, но, честно говоря, еще многое предстоит сделать, и мы пытаемся предоставить им инструменты для создания такой инфраструктуры вокруг большего количества энергетических объектов". В то же время на прошлой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что строительство третьего уровня защитных сооружений на энергетических объектах приостановлено: "Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры начало строительство третьего уровня пассивной защиты на подстанциях НЭК "Укрэнерго", но международные партнеры не видят целесообразности финансирования такого дорогостоящего проекта до проведения испытаний этой технологии". То есть защита будет построена на одном–двух объектах, а потом будут наблюдать, насколько она эффективна.

Третий элемент — это быстрые ремонты. И здесь нечего добавить — США предоставляют и финансовую, и техническую помощь как сами, так и много работают с партнерами для наращивания объемов этой помощи. Однако, если же говорить об общих потребностях средств и оборудования для восстановления украинской энергосистемы, то они существенно превышают то, что мы получали.

На прошлой неделе в издании Politico вышла статья, где одним из главных акцентов является то, что в случае, если партнеры не предоставят достаточно помощи, Украина может проиграть энергетическую войну этой зимой. Поэтому сегодня остается надеяться, что западные партнеры будут спешить с реализацией тех рецептов, которые они выписывают для защиты энергосистемы. Потому что советы и рецепты — это очень хорошо, но вот до начала осенне-зимнего периода остается один месяц…

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