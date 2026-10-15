Попытка номер пять: простыми словами об очередном плане РФ погрузить Украину во тьму и холод

О СИТУАЦИИ В ЭНЕРГОСИСТЕМЕ, В ЧАСТНОСТИ И В КИЕВЕ, ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Некоторые украинские города, в том числе Киев, энергодефицитны — их потребление существенно превышает мощность генерации, установленной в пределах города. В Киеве прошлой зимой была уничтожена значительная часть мощностей производства электроэнергии, а новых мощностей было меньше (причины выносим за скобки этого объяснения). Следовательно, дефицит Киевской агломерации стал существенно больше по сравнению с прошлыми годами. На сегодня Киев является самым дефицитным регионом в стране.

Дефицит покрывается за счет "поставок" электроэнергии из Объединенной энергосистемы Украины (ОЭСУ). В пределах ОЭСУ электроэнергия может передаваться из любой точки страны в любую другую через линии электропередачи, соединенные подстанциями.

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Что делает враг? Он пытается отрезать связки Киева с ОЭСУ, разрушая соответствующие подстанции и линии электропередачи. Возникает узкое место: нужный Киеву объем электроэнергии просто невозможно передать и в городе возникает дефицит. Как бороться с дефицитом электроэнергии? Только ограничением потребления, то есть введением различных графиков ограничения потребления и отключений.

А что же происходит параллельно? Но если требуемый Киеву объем электроэнергии невозможно передать, то у ОЭСУ возникает избыток. Следует помнить, что в каждую секунду энергосистема должна быть сбалансированной: производство и импорт электроэнергии должны быть равны потреблению и экспорту.

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Как бороться с избытком? Либо другие города и регионы должны увеличить потребление, или же часть электростанций нужно остановить, сократив производство, или экспортировать излишки.

Некоторые электростанции невозможно останавливать в ручном режиме, прежде всего АЭС. Но даже если останавливать, то недопроизводимая электроэнергия – это недополученные доходы и налоги. Следовательно, резонно, что в условиях дефицита в определенных регионах в целом в стране может расти экспорт.

В своем прогнозе по прохождению зимы, как и многие коллеги, говорил, что враг будет пытаться вырезать из энергосистемы отдельные города. Они пытались делать это и в прошлые годы.

Надо помнить, что "потушить" Киев для них символическая цель. Очевидно, понимая, что скоро у нас появятся эффективные решения для противодействия реактивным "шахедам", россияне пытаются воспользоваться моментом и просто засыпают отдельные энергетические объекты своими дронами.

Массированные дроновые атаки означают не только повреждение. А здесь нужно понимать, что некоторое важное энергетическое оборудование невозможно защитить со 100-процентной гарантией, особенно то, какое технологически должно находиться на открытом воздухе.

Постоянные атаки также означают, что у ремонтных бригад значительно меньше времени, чтобы выполнять ремонты. А в периоды между этими ремонтами могут возникать новые повреждения.

Помним, даже после самой темной ночи приходит рассвет. Вспомните, сколько раз могло казаться, что это конец света или полная катастрофа, но через какое время мы были со светом без ограничений. Трудности будут продолжаться — будет и сложнее. Но это не конец света.

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