Отключить Одессу: почему регион стал самым уязвимым местом на энергетической карте Украины

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ: АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Ситуация с электроснабжением в Одессе остается критической из-за целенаправленных вражеских ударов и разрушения энергетической инфраструктуры. Для понимания причин длительных ограничений необходимо обратить внимание на несколько системных факторов.

1. МАСШТАБНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНОЙ СЕТИ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Основной проблемой является не дефицит генерации в стране, а невозможность передачи мощности в регион. Враг систематически атакует объекты системы передачи напряжением 750 кВ, 330 кВ и 220 кВ.

В Одессе практически нет собственной генерации, и регион полностью зависит от возможности передачи туда электроэнергии из объединенной энергосистемы. Особенности географического положения региона делают инфраструктуру более уязвимой.

Сейчас в Одесской области не осталось ни одной неповрежденной магистральной подстанции. Критически снижена трансформаторная мощность: из 11 необходимых силовых трансформаторов в рабочем состоянии остаются только 4.

2. ИЗМЕНЕНИЕ ТАКТИКИ ВРАГА И АТАКИ НА СЕТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (110 КВ)

С 2025 года тактика обстрелов изменилась. К атакам на магистрали добавились массированные удары по объектам инфраструктуры распределительных сетей. С начала прошлого года враг разрушил 34 крупные подстанции напряжением 110 кВ, а это почти половина их общего количества в регионе.

Большинство поврежденных объектов сосредоточено в Одессе и прилегающих районах, что делает перераспределение нагрузки технически невозможным — энергетики уже задействовали все имеющиеся резервные схемы.

3. СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ УДАРОВ И ВЫЗОВЫ ЗАЩИТЫ

Враг применяет тактику "массированного перенасыщения": на один энергообъект направляется до 20 БПЛА одновременно.

Используется вертикальная траектория атаки, что позволяет обходить часть защитных сооружений. В среднем на одну подстанцию приходится 10–15 попаданий. Разрушаются не только трансформаторы, но и закрытые распределительные устройства. Это приводит к длительным отключениям (до 10 суток), необходимым для восстановления уцелевших кабельных линий.

Все критические подстанции 110 кВ обеспечены первым уровнем защиты (от обломков). Строительство второго уровня защиты является длительным и капиталоемким процессом (от 6 месяцев).

Важно понимать, что тактика вражеских обстрелов постоянно меняется, как и перечень целей, которые они атакуют. Резко возрастает количество дронов и ракет, которые они выпускают по энергетическим объектам. Поэтому и упреждающий подход в строительстве защиты не всегда возможен. Кроме этого, одновременное строительство второго уровня защиты на всех объектах просто невозможно, ведь эти процессы предусматривают отключение оборудования, которое будут защищать. И в условиях дефицитов и масштабных графиков такое отключение будет означать ухудшение ситуации с электроснабжением.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

На сегодня энергосистема Одесской области работает по временным схемам с неполным составом оборудования. Энергетики продолжают ремонты в условиях постоянных тревог и повторных попаданий. Любая дополнительная нагрузка или новая атака приводят к сетевым авариям. Возвращение к прогнозируемым графикам станет возможным только после стабилизации магистральных узлов "Укрэнерго" и восстановления критического количества подстанций 110 кВ.

