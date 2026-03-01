РФ планирует захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу: может ли она сделать это за полгода
Россия сохраняет максималистские цели в войне против Украины и готовит новые наступательные планы на юге. В то же время в ближайшие месяцы Москва не имеет достаточных возможностей, чтобы реализовать эти намерения.
Заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса заявил в интервью "Радио Свобода", что РФ планирует захватить Запорожье, Херсон, Николаев и Одессу, а также не отказывается от полной оккупации Донетчины.
По его словам, Кремль рассматривает и создание так называемой "буферной зоны" на территории Харьковской и Сумской областей.
"Я вижу амбициозные планы Москвы. Они не отказались от захвата Донетчины", — подчеркнул Палиса.
В то же время он отметил, что по состоянию на сейчас российские войска объективно не имеют возможностей реализовать эти планы в ближайшие шесть месяцев.
Кроме того, по оценке чиновника, для оккупации около 6 тысяч квадратных километров территорий Донецкой области, которые остаются под контролем Украины, российской армии понадобится примерно полтора года.
Палиса подчеркнул, что несмотря на масштабные намерения, темпы продвижения российских войск остаются ограниченными, а украинские силы продолжают сдерживать наступление.
