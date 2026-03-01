Для военных готовят четкие условия службы и отсрочку после контракта — Палиса

В Украине готовят новые четкие условия контрактной службы для военных с определенными сроками и гарантиями после ее завершения. В частности, рассматривается возможность контрактов до пяти лет с правом на однолетнюю отсрочку после службы.

Правительство планирует ввести понятные и унифицированные условия прохождения военной службы по контракту, в частности предусмотреть отсрочку после его завершения. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

По его словам, сейчас прорабатывается новая модель контрактной службы, которая должна установить четкие сроки и гарантии для военнослужащих.

В частности, министр обороны Михаил Федоров работает над вариантом контрактов сроком до пяти лет с возможностью получить однолетнюю отсрочку после завершения службы.

В Офисе президента отмечают, что окончательный текст законопроекта еще дорабатывается, а представить его планируют в ближайшее время.

Відео дня

Напомним, добровольцы 60+ получили право заключать контракт. В то же время в Минобороны отметили, что мобилизация мужчин в возрасте от 60 лет не происходит. Все контракты могут быть заключены на добровольной основе. При этом для того, чтобы контракт мог быть заключен, добровольцы должны получить положительное заключение военно-врачебной комиссии.

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, прошедших службу по "Контракту 18-24". Ранее парламент провалил этот законопроект, однако затем эту инициативу призвал поддержать министр обороны Михаил Федоров.