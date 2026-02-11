Рада поддержала годовую отсрочку от мобилизации для некоторых украинцев: что известно

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который предусматривает отсрочку на год для мужчин, прошедших службу по "Контракту 18-24". Ранее парламент провалил этот законопроект, однако затем эту инициативу призвал поддержать министр обороны Михаил Федоров.

В первом чтении законопроект был проголосован 4 ноября 2025 года. Об этом говорится на сайте Рады.

В пояснительной записке говорится о том, что этот законопроект нужен, чтобы после увольнения с военной службы такие граждане теряют право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста и могут быть призваны на военную службу по мобилизации на следующий же день после взятия их на воинский учет военнообязанного или резервиста.

Контракт 18-24 — что известно

В январе 2025 года в Украине стартовал проект "Контракт 18-24", направленный на привлечение в ряды ВСУ молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. По условиям программы, контракты — добровольные, и заключаются на один год.

В нем также обещали, что когда закончится контракт, военнослужащий сможет уволиться или заключить новый. "При этом граждане, которые отслужили по однолетнему контракту, не могут быть призваны в армию по мобилизации в течение 12 месяцев", — обещали в Минобороны.

Уже в сентябре стало известно, что украинская власть размышляет над модернизацией программы "Контракт 18-24" и расширить ее на военнослужащих этой же возрастной категории, которые стали добровольцами к новым условиям. Кроме того, возможны изменения для бойцов старшего возраста и бойцов из пехотных подразделений.

В январе Верховная Рада провалила голосование за введение отсрочки для тех, кто прошел службу по "Контрату 18-24". Нардеп фракции "Голос" Роман Костенко объяснил, что после завершения контракта юноши автоматически становятся военнообязанными, то есть могут получить повестку в любой момент.

10 февраля Михаил Федоров сообщил об обновленном законопроекте, в котором говорится об отсрочке за "Контракт 18-24". В законопроект был внесен ряд изменений.