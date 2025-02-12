"Контракт 18-24" на год: доступные должности, выплата миллиона частями и угроза мобилизации

В Минобороны объяснили, смогут ли потом мобилизовать молодых украинцев, которые добровольно присоединятся к армии на один год. Обещанную единовременную выплату новобранцы будут получать тремя частями, и последнюю из них — уже после завершения контракта.

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В Украине стартовал проект "Контракт 18-24", направленный на привлечение в ряды ВСУ молодых украинцев в возрасте от 18 до 24 лет. Представитель министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 11 февраля рассказал подробнее об условиях, которые предлагаются новобранцам.

Контракт для 18-летних: процедура и цель

"Контракт 18-24" призван пополнить войско мотивированными людьми, готовыми получить качественную подготовку и защищать Украину в составе боевых подразделений.

"Для подписания контракта надо подать заявку на сайте 18-24.army.gov.ua или выбрать бригаду в приложении "Резерв+". Сейчас шесть бригад участвуют в этом экспериментальном проекте", — пояснил Лазуткин.

Контракты — добровольные, и заключаются на один год. Спикер подчеркнул, что это — достаточный срок, чтобы получить боевой опыт и решить, продолжать военную карьеру или возвращаться к гражданской жизни.

Какие будут выплаты по контракту для 18-летних

Новобранцам в возрасте 18-24 года обещают единовременную денежную помощь в размере миллиона гривен, но эту сумму будут выплачивать частями.

"Первая часть (200 тысяч) сразу при подписании контракта, это — стартовая поддержка. В дальнейшем вторая часть (300 тысяч гривен) — выплаты в течение пяти рабочих дней после прохождения базовой военной подготовки и профессиональной военной подготовки. Третья часть (500 тысяч гривен) — в день исключения из списков личного состава по завершению контракта", — уточнил представитель Минобороны.

Кроме того, молодые военнослужащие будут получать денежное обеспечение, то есть зарплату. Также после окончания контракта они смогут получить льготную ипотеку под 0% по программе "еОселя".

"В зависимости от условий службы и от тех задач, которые будет выполнять человек, он может за год заработать около двух миллионов гривен", — отметил Лазуткин.

Контракт для 18-летних: кого берут и какие есть должности

Добровольно подписать контракт могут как молодые мужчины, так и женщины.

"Если говорить о штатных должностях, то это стрелок, старший стрелок, стрелок-снайпер, стрелок-санитар, помощник гранатометчика, гранатометчик, старший гранатометчик, разведчик и старший разведчик. То есть это такие вот боевые должности", — сообщил спикер.

Могут ли мобилизовать после контракта для 18-летних

Когда закончится контракт, военнослужащий сможет уволиться или заключить новый.

"При этом граждане, которые отслужили по однолетнему контракту, не могут быть призваны в армию по мобилизации в течение 12 месяцев. И контракт гарантирует, что после выполнения своих обязательств, военнослужащий сможет свободно выезжать за границу для учебы, работы или отдыха", — заверил Лазуткин.

Напомним, военнослужащий ВСУ Александр Матяш раскритиковал контракт для 18-летних, обратив внимание на то, что некоторые молодые люди уже мобилизовались добровольно ранее и служат годами на фронте, не получая никаких специальных выплат или льгот.

Однако спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин пояснил, что выплату в размере миллиона гривен смогут получить и те, кто мобилизовался в возрасте до 25 лет еще до старта нового проекта. Однако важно, что такая возможность будет доступна только военнослужащим, которые присоединились к войску с 24 февраля 2022 года.