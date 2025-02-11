"Это история о популизме": боец ВСУ объяснил, почему спецконтракты для молодежи несправедливы (видео)

Военный Александр Матяш считает несправедливым, что украинцы в возрасте от 18 до 24 лет смогут подписывать контракт только на год, после чего будут иметь возможность уволиться, тогда как те, кто уже три года находится на передовой, такой опции не имеют.

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Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Матяш раскритиковал подход к мобилизации, который предусматривает специальные контракты для украинцев в возрасте 18-24 лет. В эфире телеканала "Новости.Live" он назвал такую инициативу несправедливой.

40:32 — Матяш о спецконтрактах для украинцев в возрасте 18-24 года

Матяш обратил внимание на ситуацию с военнослужащими, которые длительное время находятся в зоне боевых действий без права увольнения. В качестве примера, он привел молодого бойца из своего подразделения, которому 22 года, и который воюет с 19 лет. По его словам, этот военный пошел добровольцем, но не получает никаких дополнительных льгот или финансовых вознаграждений.

"Есть люди, которые три года не вылезают с передовой. Если с 18-24 летними мы подписываем контракт на год, и человек после года службы может уволиться, то почему этого не может сделать тот, кто три года ногами месит грязь и теряет свое здоровье. У меня в подразделении есть ребенок, ему 22 годика. Он воюет с 19. Как быть с ним? Он пошел по мобилизации добровольцем и не имеет никаких льгот и миллионов", — рассказал Матяш.

По его мнению, такая инициатива больше похожа на "тушение пожара", а не на системную работу по обороне страны. Он подчеркнул, что если государство стремится поощрить молодежь к службе определенными привилегиями, то следует также учитывать интересы тех, кто воюет с первых дней полномасштабного вторжения.

"Со мной сейчас в кабинете дяди. Почему они должны гнуть свои спины? Поэтому я считаю, что это история о популизме. Давайте, если мы будем делать мобилизацию, то будем делать общие условия для всех. И тогда люди будут понимать, на что они будут рассчитывать", — отметил военный.

Напомним, 7 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина разрабатывает новый формат контрактной службы для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет.

11 февраля глава государства раскрыл некоторые детали годового контракта с ВСУ для молодежи. По его словам, инициатива предусматривает ряд льгот, в частности возможность бесплатного обучения в любом высшем учебном заведении, ипотеку под 0% и денежную выплату в размере одного миллиона гривен.