"Це історія про популізм": боєць ЗСУ пояснив, чому спецконтракти для молоді несправедливі (відео)

Військовий Олександр Матяш вважає несправедливим, що українці віком від 18 до 24 років зможуть підписувати контракт лише на рік, після чого матимуть можливість звільнитися, тоді як ті, хто вже три роки перебуває на передовій, такої опції не мають.

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Військовослужбовець Збройних сил України Олександр Матяш розкритикував підхід до мобілізації, який передбачає спеціальні контракти для українців віком 18-24 років. В ефірі телеканалу "Новини.Live" він назвав таку ініціативу несправедливою.

40:32 — Матяш про спецконтракти для укранїці віком 18-24 роки

Матяш звернув увагу на ситуацію з військовослужбовцями, які тривалий час знаходяться в зоні бойових дій без права звільнення. Як приклад, він навів молодого бійця зі свого підрозділу, якому 22 роки, і який воює з 19 років. За його словами, цей військовий пішов добровольцем, але не отримує жодних додаткових пільг чи фінансових винагород.

"Є люди, які три роки не вилазять з передової. Якщо з 18-24 річними ми підписуємо контракт на рік, і людина після року служби може звільнитися, то чому цього не може зробити той, хто три роки ногами місить багнюку і втрачає своє здоров'я. У мене в підрозділі є дитинка, їй 22 рочки. Він воює з 19. Як бути з ним? Він пішов по мобілізації добровольцем й не має жодних пільг та мільйонів", — розказав Матяш.

На його думку, така ініціатива більше схожа на "гасіння пожежі", а не на системну роботу з оборони країни. Він наголосив, що якщо держава прагне заохотити молодь до служби певними привілеями, то слід також враховувати інтереси тих, хто воює з перших днів повномасштабного вторгнення.

"Зі мною зараз у кабінеті дядьки. Чому вони мають гнути свої спини? Тому я вважаю, що це історія про популізм. Давайте, якщо ми будемо робити мобілізацію, то робитимемо спільні умови для всіх. І тоді люди будуть розуміти, на що вони будуть розраховувати", — зазначив військовий.

Нагадаємо, 7 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розробляє новий формат контрактної служби для чоловіків віком від 18 до 24 років.

11 лютого глава держави розкрив деякі деталі річного контракту із ЗСУ для молоді. За його словами, ініціатива передбачає низку пільг, зокрема можливість безкоштовного навчання у будь-якому вищому навчальному закладі, іпотеку під 0% та грошову виплату в розмірі одного мільйона гривень.