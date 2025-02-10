Мільйон гривень й іпотека під 0%: Зеленський розкрив деталі контрактів зі ЗСУ для молоді (відео)

Президент говорить, що річний контракт зі ЗСУ для українців віком від 18 до 24 років буде добровільним, і за бажанням молоді люди зможуть його подовжити.

Related video

Президент України Володимир Зеленський озвучив умови підписання річних контрактів зі Збройними силами України для молоді віком від 18 до 24 років. Вони передбачатимуть безплатний вступ до закладів вищої освіти без іспитів, спеціальні умови іпотеки та грошові виплати в розмірі одного мільйона гривень, розповів президент під час спільної пресконференції з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіньо. Відео опублікувало інформаційне агентство "УНІАН".

За словами голови держави, ініціатива запровадження контрактів для молоді іде від військових командирів і Міністерства оборони України, і це питання окремо обговорювали під час ставки верховного головнокомандувача ЗСУ.

"Мені здається, дуже непогана пропозиція для людей, які хочуть самі піти на один рік по контракту. Вони можуть далі продовжити, якщо захочуть, але це контракт на рік", — пояснив Зеленський.

За його словами, за рік за таким контрактом можна буде додатково заробити мільйон гривень. Після року служби молоді люди зможуть без іспитів вступити на бюджетне навчання до обраного вишу. Крім того, контракти будуть передбачати спеціальні умови іпотеки: 0%, тобто всі відсотки буде покривати держава.

"Багато, безумовно, ще важливих деталей: які умови, куди йдуть, які бригади. Це такий експериментальний контракт, і все це буде в деталях", — сказав Зеленський.

Він додав, що офіційно деталі контрактів будуть оприлюднені найближчими днями.

Нагадаємо, 10 лютого Фокус із посиланням на Міністерство цифрової трансформації писав про нові правила бронювання працівників від мобілізації, які набудуть чинності з 1 березня.

7 лютого народний депутат Олексій Гончаренко повідомляв, що в Україні скасують строкову службу. Натомість планується запровадити базову військову службу та службу резервістів. За словами нардепа, відповідний указ президента вже погодив Кабінет Міністрів України.