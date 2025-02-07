В Україні скасують строкову службу в Збройних силах України, — нардеп Гончаренко

За інформацією народного депутата Олексія Гончаренка, відповідний документ уже погоджений Кабінетом міністрів. Окрім цього, проєктом плануються ще деякі зміни у системі військової служби — зокрема, передбачаються нові її види.

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В Україні планують змінити правила військової служби, зокрема, планується скасування строкової служби. Про це повідомив народний депутат України від фракції політичної партії "Європейська солідарність", член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що Кабінетом міністрів погоджений проєкт указу президента щодо впорядкування проходження військової в Збройних силах України, Національній гвардії України та Державній спеціальній службі транспорту.

"Строкової служби більше не буде – цей формат скасовують", — написав він.

Також документом передбачаються нові види служби. Зокрема, додаються базова військова служба та служба резервістів.

Окрім цього, документом передбачається:

отримання військовими звань та посад за конкурсом (за рейтингом), а не лише за вислугу років;

переведення військових на інші посади для набрання нового досвіду;

нові правила контрактів — проєктом передбачається упорядкування системи підписання та продовження контрактів.

"Ці зміни – частина великої реформи стандартів НАТО. Але багато з них запрацюють лише після війни", — додав Олексій Гончаренко.

Нагадаємо, раніше Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду зазначав, що вважається початком військової служби під час мобілізації. В рішенні зазначається, що закон не пов’язує факт прийняття військової присяги з початком проходження військової служби.

Додамо, що за бажання умови проходження військової служби можна оскаржити. Юрист пояснив, що в цьому випадку є декілька варіантів дій.