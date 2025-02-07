В Украине отменят срочную службу в Вооруженных силах Украины, — нардеп Гончаренко

По информации народного депутата Алексея Гончаренко, соответствующий документ уже согласован Кабинетом министров. Кроме этого, проектом планируются еще некоторые изменения в системе военной службы — в частности, предусматриваются новые ее виды.

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В Украине планируют изменить правила военной службы, в частности, планируется отмена срочной службы. Об этом сообщил народный депутат Украины от фракции политической партии "Европейская солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Алексей Гончаренко.

Он отметил, что Кабинетом министров согласован проект указа президента по упорядочению прохождения военной в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной специальной службе транспорта.

"Срочной службы больше не будет — этот формат отменяют", — написал он.

Также документом предусматриваются новые виды службы. В частности, добавляются базовая военная служба и служба резервистов.

Кроме этого, документом предусматривается:

получение военными званий и должностей по конкурсу (по рейтингу), а не только за выслугу лет;

перевод военных на другие должности для приобретения нового опыта;

новые правила контрактов — проектом предусматривается упорядочение системы подписания и продления контрактов.

"Эти изменения — часть большой реформы стандартов НАТО. Но многие из них заработают только после войны", — добавил Алексей Гончаренко.

Напомним, ранее Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отмечал, что считается началом военной службы во время мобилизации. В решении отмечается, что закон не связывает факт принятия военной присяги с началом прохождения военной службы.

Добавим, что при желании условия прохождения военной службы можно обжаловать. Юрист объяснил, что в этом случае есть несколько вариантов действий.