Что считается началом военной службы во время мобилизации: Верховный суд дал объяснение

Закон не связывает факт принятия военной присяги с началом прохождения военной службы.

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Для гражданина, которого мобилизовали, началом военной службы является день отправления в воинскую часть из соответствующего ТЦК и СП, а не факт принятия им военной присяги. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

В этом уголовном производстве № 233/2667/23 суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили военнослужащего по ч. 4 ст. 402 УК Украины, который отказался выполнять приказ командира по оборудованию инженерных сооружений и подготовке запасных огневых позиций на взводном опорном пункте на второй линии обороны, что могло привести к прорыву ВС РФ на этом участке обороны.

В кассационной жалобе адвокаты обвиняемого заявили, что он имел право не выполнять приказ, поскольку не принимал присягу после мобилизации, был неподобающе подготовлен и незаконно мобилизован.

Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. Было установлено, что военнослужащий сам отказался принимать присягу, что подрывает авторитет ВСУ в целом. Отсутствие у обвиняемого надлежащей военной подготовки обусловлено тем, что он небрежно отнесся к прохождению учений, в частности отказался получать оружие для учебных стрельб.

Также в суде было разъяснено, что закон не связывает факт принятия военной присяги с началом прохождения военной службы.

"Для обвиняемого как для гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, на особый период, началом военной службы является день отправления в воинскую часть из соответствующего районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки", — говорится в сообщении Верховного суда.

Напомним, что ранее на Волыни суд освободил от наказания военного, который отказался ехать на фронт. Судья решил, что военный может исправиться и без отбывания наказания, при том, что сам обвиняемый полностью признал свою вину.

19 ноября сообщалось, что на Закарпатье судили военнообязанного, который проигнорировал поход в кожвендиспансер.