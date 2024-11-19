На Закарпатье судили военнообязанного, который проигнорировал поход в кожвендиспансер

Мужчину признали годным к службе, но отправили на дообследование. Направление врачей к узким специалистам он проигнорировал.

На Закарпатье Тячевский районный суд признал виновным в уклонении от призыва мужчину, который не прибыл в воинскую часть из-за грибка на ногах. Ему назначено 5 лет заключения. Реальный срок наказания суд заменил на 3 года условного. Об этом говорится в приговоре суда.

Согласно материалам дела мужчина получил повестку и прошел ВВК. Через 2 недели он должен был явиться в воинскую часть, однако этого не сделал.

На судебном заседании мужчина частично признал свою вину и рассказал, что не пошел в армию потому что страдает грибковыми заболеваниями ног. Он пояснил, что по дороге к месту службы во Львовской области у него разболелись ноги и его вернули обратно для прохождения повторной военно-врачебной комиссии.

Во время прохождения повторной комиссии врач осмотрела его ноги и дала направление в Ужгородский областной кожно-венерический диспансер для дополнительного обследования. Из-за отсутствия средств он не поехал в данное медицинское учреждение, и в воинскую часть не явился.

Председатель ВВК подтвердила, что во время повторного осмотра мужчина пожаловался на грибок ногтей на ногах, и ему было выдано направление в медицинское учреждение для дополнительного обследования. Направление выписал профильный врач, а председатель ВЛК, его заверила. Чиновница отметила, что болезнь, которая была обнаружена у обвиняемого, лечится от 10 дней до 1 месяца. Кроме этого объяснила, что если бы обвиняемый во время прохождения ВВК сообщил о болезни ног, то на время болезни, ему бы не предоставили заключение о пригодности для прохождения военной службы и не отправили для ее прохождения.

Дерматолог Тячевской консультативной поликлиники и член ВЛК объяснила, что поскольку мужчина при осмотре не жаловался на грибок и не показывал ноги, то она в заключении написала, что он здоров.

Исследовав все материалы дела, судья признал закарпатца виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил ему наказание в виде 5 лет заключения. Реальный срок наказания суд заменил на 3 года условного.

Напомним, что в Закарпатской области в городе Хуст возле ТЦК произошла стрельба. Мужчина пришел мобилизоваться, но его не взяли из-за проблем со здоровьем.