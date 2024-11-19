На Закарпатті судили військовозобов'язаного, який проігнорував похід до шкірвендиспансеру
Чоловіка визнали придатним до служби, але відправили на дообстеження. Направлення лікарів до вузьких спеціалістів він проігнорував.
На Закарпатті Тячівський районний суд визнав винним в ухиленні від призову чоловіка, який не прибув до військової частини через грибок на ногах. Йому призначено 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. Про це йдеться у вироку суду.
Згідно з матеріалами справи чоловік отримав повістку і пройшов ВЛК. За 2 тижні він мав з’явитися до військової частини, однак цього не зробив.
На судовому засіданні чоловік частково визнав свою провину і розповів, що не пішов до війська, бо страждає на грибкові захворювання ніг. Він пояснив, що дорогою до місця служби у Львівській області у нього розболілися ноги і його повернули назад для проходження повторної військово-лікарської комісії.
Під час проходження повторної комісії лікарка оглянула його ноги і дала направлення до Ужгородського обласного шкірно-венеричного диспансеру для додаткового обслідування. Через відсутність коштів він не поїхав у згаданий медичний заклад, і до військової частини не з'явився.
Голова ВЛК підтвердила, що під час повторного огляду чоловік поскаржився на грибок нігтів на ногах, і йому було видане направлення в медичний заклад для додаткового обстеження. Направлення виписав профільний лікар, а голова ВЛК його завірила. Посадовиця зазначила, що хвороба, яка була виявлена у обвинуваченого, лікується від 10 днів до 1 місяця. Крім цього, пояснила, що якщо б обвинувачений під час проходження ВЛК повідомив про хворобу ніг, то на час хвороби йому б не надали висновок про придатність для проходження військової служби та не відправили для її проходження.
Дерматологиня Тячівської консультативної поліклініки і членкиня ВЛК пояснила, що оскільки чоловік під час огляду не скаржився на грибок і не показував ноги, то вона у висновку написала, що він здоровий.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя визнав закарпатця винним в ухиленні від призову на військову службу і призначив йому покарання у вигляді 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.
Нагадаємо, що у Закарпатській області в місті Хуст біля ТЦК сталася стрілянина. Чоловік прийшов мобілізуватися, але його не взяли через проблеми зі здоров'ям.