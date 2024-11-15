Хотів мобілізуватися: на Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК (відео)

За даними місцевих медіа, стрілянину влаштував колишній військовослужбовець, якому через стан здоров'я відмовили у мобілізації.

У Закарпатській області в місті Хуст поблизу місцевого Терцентру комплектування кадрів та соціальної підтримки сталася стрілянина. Чоловік, який прийшов до ТЦК, кілька разів вистрілив у повітря, а потім зайшов усередину приміщення. Про це повідомляє "Ужгород LIVE".

"У Хусті чоловік влаштував стрілянину біля ТЦК і кинув димову шашку. Правоохоронці затримали його та наразі з'ясовують усі обставини", — йдеться у повідомленні.

Очевидці кажуть, що стрілець використав шумовий пістолет. Він крикнув "Слава Україні" та "Все буде Україна" після пострілів.

Згодом у ЗМІ додали, що чоловік, який влаштував стрілянину, — колишній військовий. Він був списаний за станом здоров'я зі служби.

Ексвійськовий розлютився через відмову у мобілізації та прийшов до військкомату із шумовим пістолетом.

Інформацію про стрілянину підтвердила речниця Нацполіції у Закарпатській області Ганна Дан, передає Суспільне. Правоохоронці затримали порушника на місці події. Травмованих унаслідок події немає. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП.

Нагадаємо, що 13 листопада стало відомо, що працівник ТЦК в Києві, який намагався застрелитися, помер у лікарні. У передсмертній записці він вказав, що втомився від служби.