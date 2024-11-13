"Втомився від служби": помер працівник ТЦК, який стріляв у себе на робочому місці, — ЗМІ

Джерела журналістів повідомили, що лікарям не вдалось врятувати співробітника ТЦК, який вчинив замах на власне життя прямо у приміщенні військкомату. Чоловік отримав наскрізне вогнепальне поранення голови.

Військовослужбовець, співробітник терцентру комплектування (ТЦК), який працював у відділі кадрів, не вижив після пострілу у скроню. Чоловік вистрелив у власну скроню з пістолета "Макарова" і лікарі не змогли його врятувати. Про наслідки інциденту в Печерському районному ТЦК розповіли у ТСН.

Інформацію про долю стрільця журналісти отримали від власних джерел, ідеться у статті. Чоловік помер внаслідок вогнепального поранення в голову, запевняють співрозмовники медіа. Інших деталей перебування в лікарні, а також повного імені та посади стрільця, немає.

Тим часом інші анонімні джерела розповіли про деякі припущення щодо причин самогубства. Зокрема, чоловік начебто конфліктував з керівниками військкомату та скаржився на надто великі обсяги роботи. Нацполіція, слідчі не публікували офіційного підтвердження цієї версії.

На сторінці Facebook Печерського районного військкомату немає коментарів щодо стрілянини у ТЦК.

Стрільба в ТЦК в Києві – деталі

12 листопада Фокус писав про події, які стались у київському військкоматі. Згідно з інформацією порталу "Обоз", один зі співробітників установи посеред робочого дня вистрелив в голову з пістолета "Макаров". Поруч з ним на столі відшукали передсмертну записку, точний зміст якої не оприлюднювався. В Telegram-каналі ТСН стверджували, що причина смертельного рішення – "втома від служби".

Водночас деталі інциденту опублікували у місцевих пабліках, написали журналісти. Можливе ім’я самогубці — Андрій Воєводін, 1974 р.н. Потерпілого доправили до Київської міської клінічної лікарні №17, додали в ТСН. Лікарі повідомили, що у нього геморагічний шок та наскрізне поранення голови.

Стрілянина в ТЦК в Києві - фото можливого потерпілого Стрілянина в ТЦК в Києві - пояснення щодо подій 12 листопада Фото: Скриншот

Зазначимо, у жовтні смертельний інцидент відбувся з військовозобов'язаним у Полтавській області. Невідомого чоловіка виявили у вбиральні пункту попереднього збору військовозобов’язаних: він вчинив самогубство. У місцевому терцентрі комплектування запевнили правоохоронців, що не було психологічного або фізичного тиску на потерпілого. Втім Нацполіція відкрила кримінальне провадження за підозрою в умисному вбивстві.

Нагадуємо, 12 листопада народні депутати з Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради повідомили, що готові ліквідувати терцентри комплектування, і поповнити ЗСУ десятьма новими бригадами. На висновок ТСК відгукнулась нардепка Мар'яна Безугла: політикиня описала своє бачення модернізації системи призову.