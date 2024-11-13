"Устал от службы": умер работник ТЦК, стрелявший в себя на рабочем месте, — СМИ

Источники журналистов сообщили, что врачам не удалось спасти сотрудника ТЦК, который совершил покушение на собственную жизнь прямо в помещении военкомата. Мужчина получил сквозное огнестрельное ранение головы.

Военнослужащий, сотрудник терцентра комплектования (ТЦК), который работал в отделе кадров, не выжил после выстрела в висок. Мужчина выстрелил в голову из пистолета "Макарова" и врачи не смогли его спасти. О последствиях инцидента в Печерском районном ТЦК рассказали в ТСН.

Информацию о судьбе стрелка журналисты получили от собственных источников, говорится в статье. Мужчина умер в результате огнестрельного ранения в голову, уверяют собеседники медиа. Других деталей пребывания в больнице, а также полного имени и должности стрелка, нет.

Между тем другие анонимные источники рассказали о некоторых предположениях относительно причин самоубийства. В частности, мужчина якобы конфликтовал с руководителями военкомата и жаловался на слишком большие объемы работы. Нацполиция, следователи не публиковали официального подтверждения этой версии.

На странице Facebook Печерского районного военкомата нет комментариев относительно стрельбы в ТЦК.

Стрельба в ТЦК в Киеве — детали

12 ноября Фокус писал о событиях, которые произошли в киевском военкомате. Согласно информации портала "Обоз", один из сотрудников учреждения посреди рабочего дня выстрелил в голову из пистолета "Макаров". Рядом с ним на столе отыскали предсмертную записку, точное содержание которой не обнародовалось. В Telegram-канале ТСН утверждали, что причина смертельного решения — "усталость от службы".

В то же время детали инцидента опубликовали в местных пабликах, написали журналисты. Возможное имя самоубийцы — Андрей Воеводин, 1974 г.р. Пострадавшего доставили в Киевскую городскую клиническую больницу №17, добавили в ТСН. Врачи сообщили, что у него геморрагический шок и сквозное ранение головы.

Стрельба в ТЦК в Киеве — фото возможного пострадавшего Стрельба в ТЦК в Киеве — объяснения относительно событий 12 ноября Фото: Скриншот

Отметим, в октябре смертельный инцидент произошел с военнообязанным в Полтавской области. Неизвестного мужчину обнаружили в уборной пункта предварительного сбора военнообязанных: он совершил самоубийство. В местном терцентре комплектования заверили правоохранителей, что не было психологического или физического давления на потерпевшего. Впрочем, Нацполиция открыла уголовное производство по подозрению в умышленном убийстве.

Напоминаем, 12 ноября народные депутаты из Временной следственной комиссии Верховной Рады сообщили, что готовы ликвидировать терцентры комплектования, и пополнить ВСУ десятью новыми бригадами. На вывод ВСК откликнулась нардеп Марьяна Безуглая: политик описала свое видение модернизации системы призыва.