10 бригад из работников ТЦК: в Раде предлагают ликвидировать военкоматы (видео)
Народные депутаты хотели бы отправить всех сотрудников ТЦК на фронт, сформировав из них 10 бригад. Количество возможного пополнения нардеп Юлия Яцык не озвучила, но сказала, что их менее 100 тысяч.
В Верховной Раде завершили изучать работу терцентров комплектования (ТЦК) и пришли к выводу, что их следовало бы ликвидировать. Вместо этого набором людей в ряды ВСУ должны заниматься рекрутинговые центры, созданием которых уже занимается Министерство обороны. О деталях предложений Рады народный депутат и экс-член фракции "Слуга народа" Юлия Яцык рассказала в эфире телеканала "Новини.Live".
Яцык сообщила о двух тезисах, которые нардепы-члены Временной следственной комиссии сформулировали по итогам изучения работы терцентров комплектования. Первое предложение нардепов — ликвидировать ТЦК и вместо них создать рекрутинговые центры, в которых будут работать гражданские. Второе предложение — поскольку сотрудники терцентров являются военнообязанными и военными, то их можно вернуть в армию и усилить части ВСУ. По мнению нардепа, из экс-работников ТЦК создадут десять бригад (в одной бригаде, условно, 3 тыс. человек).
"Мы предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать рекрутинговые центры из числа, в том числе гражданских лиц. Работники центров комплектования являются военнослужащими, которые могут эффективно выполнять свои задачи в зоне боевых действий", — сказала она.
Нардеп не обнародовала общую численность сотрудников ТЦК, которых она предложила отправить на фронт, поскольку это информация для служебного пользования. На предположение журналиста, идет ли речь о 100 тыс. человек, Яцык возразила и заявила, что их "значительно меньше".
ТЦК и мобилизация — детали
Заявление нардепа пока не комментировали в Минобороны и в Сухопутных войсках ВСУ, в структуру которых входят ТЦК. Также не отыскалось объяснений главы комитета по нацбезопасности Александра Завитневича или секретаря этого же комитета Романа Костенко. В канале нардепа Алексея Гончаренко есть заявление относительно возможности роспуска ТЦК. Политик подтвердил, что поддерживает эту идею и поставил подпись под соответствующим предложением Временной следственной комиссии Рады.
Отметим, в октябре командир штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко сравнил работу терцентров комплектования и рекрутинговых центров. Он пояснил, что в рекрутинговом центре людям рассказывают реальные вещи, которые встретятся им в армии и на фронте. С другой стороны, драки и преследования, которые иногда совершают работники военкоматов, "не являются нормальным принципом".
Напоминаем, 11 ноября в Минобороны рассказали о темпах рекрутинга женщин и сообщили, в какой области эти темпы самые большие.