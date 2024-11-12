10 бригад з працівників ТЦК: у Раді пропонують ліквідувати військкомати (відео)

Народні депутати хотіли б відправити усіх співробітників ТЦК на фронт, сформувавши з них 10 бригад. Кількість можливого поповнення нардепка Юлія Яцик не озвучила, але сказала, що їх менш як 100 тисяч.

У Верховній Раді завершили вивчати роботу терцентрів комплектування (ТЦК) і дійшли до висновку, що їх варто було б ліквідувати. Натомість набором людей до лав ЗСУ мають займатись рекрутингові центри, створенням яких вже займається Міністерство оборони. Про деталі пропозицій Ради народна депутатка та ексчленка фракції "Слуга народу" Юлія Яцик розповіла в ефірі телеканалу "Новини.Live".

ТЦК та мобілізація - Яцик про ліквідацію військкоматів див. з 25 хв.

Яцик повідомила про дві тези, які нардепи-члени Тимчасової слідчої комісії сформулювали за підсумками вивчення роботи терцентрів комплектування. Перша пропозиція нардепів — ліквідувати ТЦК і замість них створити рекрутингові центри, в яких працюватимуть цивільні. Друга пропозиція — оскільки співробітники терцентрів є військовозобов'язаними та військовими, то їх можна повернути в армію та підсилити частини ЗСУ. На думку нардепки, з експрацівників ТЦК створять десять бригад (у одній бригаді, умовно, 3 тис. осіб).

"Ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити рекрутингові центри з числа, в тому числі цивільних осіб. Працівники центрів комплектування є військовослужбовцями, які можуть ефективно виконувати свої завдання в зоні бойових дій", — сказала вона.

Нардепка не оприлюднила загальної чисельності співробітників ТЦК, яких вона запропонувала відправити на фронт, оскільки це інформація для службового користування. На припущення журналіста, чи ідеться про 100 тис. осіб, Яцик заперечила і заявила, що їх "значно менше".

ТЦК та мобілізація — деталі

Заяву нардепки поки що не коментували в Міноборони та в Сухопутних військах ЗСУ, в структуру яких входять ТЦК. Також не відшукалось пояснень глави комітету з нацбезпеки Олександра Завітневича або секретаря цього ж комітету Романа Костенка. У каналі нардепа Олексія Гончаренка є заява щодо цього можливості розпуску ТЦК. Політик підтвердив, що підтримує ідею і поставив підпис під відповідною пропозицією Тимчасової слідчої комісії Ради.

ТЦК та мобілізація - Гончаренко про ліквідацію військкоматів Фото: Скриншот

Зазначимо, у жовтні командир штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко порівняв роботу терцентрів комплектування та рекрутингових центрів. Він пояснив, що в рекрутинговому центрі людям розповідають реальні речі, які зустрінуться їм в армії та на фронті. З іншого боку, бійки та переслідування, які інколи чинять працівники військкоматів, "не є нормальним принципом".

Нагадуємо, 11 листопада в Міноборони розповіли про темпи рекрутингу жінок і повідомили, в якій області ці темпи найбільші.