"Не є нормальним принципом": військовий порівняв рекрутинг у бригадах і роботу ТЦК (відео)

Як розповів Олексій Тарасенко, нове рішення Міністерства оборони про рекрутинг у підрозділи в обхід ТЦК стосується і 5 окремої штурмової бригади. Ця система вже почала працювати.

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Робота з рекрутингу в бойових бригадах не має нічого спільного з мобілізацією через Територіальний центр комплектування. Про це розповів Заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової Київської бригади ЗСУ Олексій Тарасенко в ефірі телемарафону.

За його словами, під час спілкування з рекрутерами людям намагаються донести ті умови, в яких вони опиняться, коли потраплять до армії. Крім того, їм розповідають про реальний стан речей на службі, адже добровольці мають самостійно прийняти рішення.

Олексій Тарасенко про рекрутинг і мобілізацію

Військовий заявив, що досить складно коментувати роботу ТЦК. За кілька днів перебування в Києві він побачив багато людей, які не відчувають напруги, що є на фронті.

"Але при цьому, бачити як людей ловлять і силоміць кудись примушують іти в ТЦК — це також точно не є нормальним принципом. Тому важко коментувати, зважаючи на те, що я зовсім недавно повернувся з бойового підрозділу. Ми намагаємося працювати над залученням людей на добровільній основі, щоб це було саме їхнє рішення", — заявив військовий.

За словами Тарасенка, нове рішення Міністерства оборони про рекрутинг у підрозділи в обхід ТЦК стосується і 5 окремої штурмової бригади. Ця система вже почала працювати. У рекрута з'являється впевненість у тому, що він потрапить саме туди, куди хоче.

"Звичайно, є насправді багато бенефітів від такого впровадження. Насамперед, що людина ні хвилини не ступає ногою на територію ТЦК. Тобто, коли вона виявляє бажання вступити до такої частини, вона приходить до рекрутингового центру будь-якими каналами зв'язку. Зв'язується з представниками бригади, одразу отримує направлення на ВЛК там, де їй дійсно зручно це зробити", — заявив Тарасенко.

Він заявив, що після ВЛК людину одразу зараховують до списків військової частини. Після цього моменту її вже не можуть якимось довільним рішенням перевести в іншу військову частину.

Нагадаємо, адвокат Олександр Пересоляк заявив, що його понад п'ять діб тримають "у полоні" працівники ТЦК. За його словами, наказ мобілізувати "за будь-яку ціну" віддали "згори".