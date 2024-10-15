"Не является нормальным принципом": военный сравнил рекрутинг в бригадах и работу ТЦК (видео)

Как рассказал Алексей Тарасенко, новое решение Министерства обороны о рекрутинге в подразделения в обход ТЦК касается и 5 отдельной штурмовой бригады. Эта система уже начала работать.

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Работа по рекрутингу в боевых бригадах не имеет ничего общего с мобилизацией через Территориальный центр комплектования. Об этом рассказал Заместитель командира штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко в эфире телемарафона.

По его словам, во время общения с рекрутерами людям пытаются донести те условия, в которых они окажутся, когда попадут в армию. Кроме того, им рассказывают о реальном положении вещей на службе, ведь добровольцы должны самостоятельно принять решение.

Алексей Тарасенко о рекрутинге и мобилизации

Военный заявил, что довольно сложно комментировать работу ТЦК. За несколько дней пребывания в Киеве он увидел много людей, которые не чувствуют напряжения, что есть на фронте.

"Но при этом, видеть как людей ловят и силой куда-то заставляют идти в ТЦК – это также точно не является нормальным принципом. Поэтому трудно комментировать, несмотря на то, что я совсем недавно вернулся из боевого подразделения. Мы стараемся работать над привлечением людей на добровольной основе, чтобы это было именно их решение", – заявил военный.

По словам Тарасенко, новое решение Министерства обороны о рекрутинге в подразделения в обход ТЦК касается и 5 отдельной штурмовой бригады. Эта система уже начала работать. У рекрута появляется уверенность в том, что он попадет именно туда, куда хочет.

"Конечно, есть на самом деле много бенефитов от такого внедрения. Прежде всего, что человек ни минуты не ступает ногой на территорию ТЦК. То есть, когда он изъявляет желание вступить в такую часть, он приходит в рекрутинговый центр любыми каналами связи. Связывается с представителями бригады, сразу получает направление на ВВК там, где ему действительно удобно это сделать", — заявил Тарасенко.

Он заявил, что после ВВК человек сразу зачисляется в списки воинской части. После этого момента его уже не могут каким-то произвольным решением перевести в другую воинскую часть.

Напомним, адвокат Александр Пересоляк заявил, что его более пяти суток держат "в плену" работники ТЦК. По его словам, приказ мобилизовать "любой ценой" отдали "сверху".