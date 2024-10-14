Работники ТЦК избили студента во Львове: врачи диагностировали сотрясение мозга (видео)

Владислав Каплиенко не хотел отдавать телефон, потому что ждал звонка он мамы. Военные избили его по команде "работаем", а после — шутили и оправдывались контузиями.

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25-летний харьковчанин Владислав Каплиенко заявил, что его избили работники ТЦК. Об этом известно из его публикации в соцсетях от 12 октября.

Каплиенко объяснил, что проживает во Львове, и инцидент произошел 8 октября. Примерно в 17:00 его остановили работники ТЦК и полиции.

"Никто не представился, не показал удостоверение, но за мои документы не забыли. Я представил все свои документы в приложении "Дія", в том числе студенческий билет. Под предлогом необходимости прохождения ВВК, я сел в бус", — отметил парень.

Он объяснил, что сел в бус, потому что верил, что его как студента отпустят. Однако объяснить ничего не успел.

Зайдя в кабинет в ТЦК, украинец увидел двух мужчин и "прапорщика". Ему и другим мужчинам приказали сдать телефоны, но Каплиенко отказался, потому что ждал звонка матери. Он попросил родственницу связаться с кем-то, кто может проконсультировать в такой ситуации.

"Не отдашь сам — силой заберем", — услышал харьковчанин.

Когда мать перезвонила, он взял трубку и услышал приказ отдать телефон немедленно. Каплиенко снова отказался, и тогда "прапорщик" попытался забрать телефон силой. Когда ему не удалось, прозвучала команда "Работаем". В кабинете появился "лысый мужчина в форме" и сразу начал бить парня по голове.

"Меня повалили, продолжали бить, я отпустил телефон, встал и получил еще удар в голову. Потом снова угрозы сразу отправиться на мясо, насмешки с лица и тому подобное. После чего я наконец сказал, что я студент. Риторика сразу поменялась, потому что есть разница, когда ты бьешь не защищенного человека и студента", — рассказал украинец.

Фото Владислава Каплиенко после избиения Фото: Соцсети

После прохождения ВВК он вернулся к уже знакомым военным.

"Те, кто меня бил, пытались оправдаться тем, что у них по 5 контузий, убедить меня в том, что это я их спровоцировал. Рассказали, что можно в документах написать, что это я напал на них и нет смысла это зверство выносить в свет", — передал Каплиенко.

Он отметил, что из 10 мужчин вышел единственный, ведь оказался студентом. Всех остальных утром следующего дня отправили на полигон.

Из самого видео также известно, что студента били по голове запястьем. После избиения он сказал работнику ТЦК, мол, вот что вы со мной сделали, а тот ответил, что "так и было". Когда же выяснились детали об обучении в вузе, телефон, который стал поводом для насилия, вернули.

Каплиенко вспомнил шутки, что он "упал". Работники ТЦК также уверяли в своей безнаказанности. После прохождения ВВК, которое заняло несколько часов, его встретили в военкомате дружески и убеждали, что спровоцировал. Оправдывались они тем, что после службы на войне "больные".

В другой публикации харьковчанин рассказал, что теперь ездит по врачам, к судмедэксперту и адвокату.

"Гематома, синяки, вывих зуба, сотрясение мозга. Ситуация, которая произошла со мной, не может быть не освещена", — добавил он.

Медицинские справки Владислава Каплиенко Фото: Соцсети Медицинские справки Владислава Каплиенко Фото: Соцсети

В комментарии "Суспільне Харків" пострадавший пообещал, что будет писать заявление в полицию и, возможно, Государственное бюро расследований. Он рассказал, что никакой реакции на обнародованное видео от ТЦК не получал.

"Не понимаю, как умные люди могут избить и потом отправить на ВВК. Для меня это был шок", — отметил Каплиенко.

Избиение студента во Львове: что говорят в ТЦК

Во Львовском областном ТЦК официально не комментировали ситуацию. Журналисты "Суспільне Харків" обратились к представителю военкомата Владимиру Молодею, тот пообещал предоставить комментарий в ответе на информационный запрос.

Напомним, адвокат Александр Пересоляк заявил, что его более пяти суток держат "в плену" работники ТЦК. По его словам, приказ мобилизовать "любой ценой" отдали "сверху".

Журналисты выяснили, какие правила действуют в VIP-заведениях столицы на фоне рейдов ТЦК. В частности, в одном загородном банно-ресторанном комплексе похвастались, что во время проверки закрылись и переждали визит военных.