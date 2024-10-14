Працівники ТЦК побили студента у Львові: лікарі діагностували струс мозку (відео)

Владислав Каплієнко не хотів віддавати телефон, бо чекав дзвінку він мами. Військові побили його по команді "працюємо", а після — жартували й виправдовувались контузіями.

Related video

25-річний харків’янин Владислав Каплієнко заявив, що його побили працівники ТЦК. Про це відомо з його публікації у соцмережах від 12 жовтня.

Каплієнко пояснив, що проживає у Львові, і інцидент стався 8 жовтня. Приблизно о 17:00 його зупинили працівники ТЦК та поліції.

"Ніхто не представився, не показав посвідчення, але за мої документи не забули. Я представив всі свої документи в додатку "Дія", у тому числі студентський квиток. Під приводом необхідності проходження ВЛК, я сів у бус", — зазначив парубок.

Він пояснив, що сів у бус, бо вірив, що його як студента відпустять. Однак пояснити нічого не встиг.

Зайшовши в кабінет у ТЦК, українець побачив двох чоловіків та "прапорщика". Йому та іншим чоловікам наказали здати телефони, але Каплієнко відмовився, бо чекав дзвінку матері. Він попросив родичку зв’язатись з кимось, хто може проконсультувати в такій ситуації.

"Не віддаш сам — силою заберемо", — почув харків’янин.

Коли матір передзвонила, він взяв слухавку і почув наказ віддати телефон негайно. Каплієнко знову відмовився, і тоді "прапорщик" спробував забрати телефон силою. Коли йому не вдалося, пролунала команда "Працюємо". У кабінеті з’явився "лисий чоловік у формі" і одразу почав бити парубка по голові.

"Мене повалили, продовжували бити, я відпустив телефон, встав і отримав ще удар в голову. Потім знову погрози одразу відправитись на мʼясо, насмішки з обличчя тощо. Після чого я нарешті сказав, що я студент. Риторика одразу помінялась, бо є різниця, коли ти бʼєш не захищену людину і студента", — розповів українець.

Фото Владислава Каплієнка після побиття Фото: Соцмережi

Після проходження ВЛК він повернувся до вже знайомих військових.

"Ті, хто мене бив, намагались виправдатись тим, що у них по 5 контузій, переконати мене в тому, що це я їх спровокував. Розповіли, що можна в документах написати, що це я напав на них і нема сенсу це звірство виносити у світ", — передав Каплієнко.

Він зауважив, що з 10 чоловіків вийшов єдиний, адже виявився студентом. Усіх інших вранці наступного дня відправили на полігон.

З самого відео також відомо, що студента били по голові зап’ястком. Після побиття він сказав працівнику ТЦК, мовляв, от що ви зі мною зробили, а той відповів, що "так і було". Коли ж вже з’ясувалися деталі про навчання у виші, телефон, який став приводом для насилля, повернули.

Каплієнко згадав жарти, що він "впав". Працівники ТЦК також запевняли у своїй безкарності. Після проходження ВЛК, яке зайняло декілька годин, його зустріли у військкоматі дружньо та переконували, що спровокував. Виправдовувались вони тим, що після служби на війні "хворі".

В іншій публікації харків’янин розповів, що тепер їздить по лікарях, до судмедексперта та адвоката.

"Гематома, синці, вивих зуба, струс мозку. Ситуація, яка сталася зі мною, не може бути не освітлена", — додав він.

Медичні довідки Владислава Каплієнка Фото: Соцмережі Медичні довідки Владислава Каплієнка Фото: Соцмережі

У коментарі "Суспільне Харків" постраждалий пообіцяв, що писатиме заяву до поліції та, можливо, Державного бюро розслідувань. Він розповів, що жодної реакції на оприлюднене відео від ТЦК не отримував.

"Не розумію, як розумні люди можуть побити й потім відправити на ВЛК. Для мене це був шок", — зауважив Каплієнко.

Побиття студента у Львові: що кажуть у ТЦК

У Львівському обласному ТЦК офіційно не коментували ситуацію. Журналісти "Суспільне Харків" звернулись до речника військкомату Володимира Молодія, той пообіцяв надати коментар у відповіді на інформаційний запит.

Нагадаємо, адвокат Олександр Пересоляк заявив, що його понад п’ять діб тримають "у полоні" працівники ТЦК. З його слів, наказ мобілізувати "за будь-яку ціну" віддали "зверху".

Журналісти з’ясували, які правила діють у VIP-закладах столиці на тлі рейдів ТЦК. Зокрема, в одному заміському банно-ресторанному комплексі похизувались, що під час перевірки зачинилися та перечекали візит військових.