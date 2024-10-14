Після рейдів ТЦК: репортери перевірили, як VIP-заклади Києва готуються до перевірок

Столичні та заміські заклади стримано реагують на облави на військовозобов'язаних і шукають, як ховати клієнтів на випадки візитів.

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Після рейду ТЦК та перевірку документів військовозобов'язаних після концерту "Океану Ельзи" у Києві та облави ТЦК в деяких інших розважальних закладах столиці та в інших регіонах жваво обговорюють у соцмережах та ЗМІ. Журналісти "Телеграфу" під виглядом таємних покупців дізналися, як реагують в окремих VIP-закладах на рейди, що почастішали та чи можливо вийти військовозобов'язаним чоловікам "у світ", сховавшись від рейдів.

Рейд після концерта гурту "Океан Ельзи"

Для цього репортери видання зателефонували до п'яти відомих комплексів та закладів, де продовжує відпочивати платоспроможна публіка з Києва та області. Водночас їх цікавило, чи дотримуються закону такі статусні локації, якщо ТЦК і поліцейські приходять туди з перевірками.

Яка ситуація у стриптиз-клубах

У чоловічому клубі "Гарем" запевняють, що ситуація з груповим відпочинком — "спокійна". У самому закладі та поблизу нього масованої перевірки клієнтів ще не було. Тож працівники запевняють, що для відвідувачів "усе буде спокійно", а у закладі працює охорона, яка слідкує за дрес-кодом візитерів.

У джентльмен-клубі "Зоряний носоріг" (розважальний заклад працює в центрі міста та у Солом'янському районі столиці) можна забронювати столик. Там кажуть, що ТЦК та поліцію поки там не бачили.

Втім, за словами співробітників "Носорогу", заклад суворо працює до комендантської години, а минулої суботи (коли скандал з облавами на ухилянтів тільки набирав обертів) число відвідувачів вже помітно скоротилося. Ймовірно, це сталося через страх щодо перевірок документів. Хоча суботніми вечорами зала повна.

Заміські сауни перечекали рейд

Як з'ясували журналісти "Телеграфу", днями до заміського банноресторанного комплексу "Звіробій" у Зазим'ї Броварського району, з перевіркою навідувалися співробітники ТЦК та поліція.

Власники оперативно зачинили комплекс на вхід для всіх відвідувачів та перечекали з клієнтами несподіваний візит військових та правоохоронців.

У розмові з репортерами видання менеджери закладу запевняють, що як і раніше, можна спокійно бронювати і банні приміщення, і готельні номери. Комплекс продовжує працювати у звичному тихому режимі. Чи спрацює така тактика із закриттям даної локації під час нового рейду, невідомо.

Деякі заклади "закривають" територію

У 4-х зірковому готельному комплексі "Баккара" у Гідропарку менеджери розповіли, що рейдів-перевірок у них поки не було. Можна забронювати зал під приватну вечірку та залишитись на ніч.

Стосовно ж ймовірних раптових візитів ТЦК, у готелі теж заспокоюють потенційних клієнтів, запевняючи, що сторонні особи нібито не матимуть доступу до цієї приватної території.

У заміській зоні відпочинку Shelest (біля села Лебедівка на березі Київського моря, де добова оренда будиночка коштує 19 500 грн) візитів військових та силовиків поки не було. Проте у закладі запевняють, що, попри закритий статус території, працівники комплексу для відпочинку не перешкоджатимуть ТЦК.

"Звісно, ми не можемо перешкоджати. Поки що прецедентів не було (рейдів. — ред.), все було нормально. Але у нас немає якогось особливого захисту, так само, як і у інших комплексів. Ми всі перед законом рівні. Поки що у нас таких гостей не було", — повідомляють у "Шелесті". Але вони кажуть, що ТЦК та поліція не будуть заглядати у лазню та порушувати приватність, а от працівники закладу зможуть туди заходити та інформувати про перевірку.

Ресторан "Велюр" нардепа Миколи Тищенка досі зачинений

Після інформації, що київський ресторан опального нардепа Миколи Тищенка "Велюр" на Павла Скоропадського перестав працювати, заклад, схоже, так і не поновив свою повноцінну роботу.

Офіційний сайт ресторану не працює, телефони, що знаходяться у відкритому доступі, "не обслуговуються", а останнє повідомлення на сторінці ресторану у соцмережі датоване вереснем 2022 року. Хоча одночасно там вказується, що заклад "відкритий".

Думка юристів

Юристи наголошують, що рейди ТЦК є цілком законними. Зокрема, за словами адвоката Юрія Танасійчука, заходи примусу, які відбулися після концерту "Океану Ельзи" у Києві, були правомірними та корелюються із законом про мобілізацію, хоч і викликають палкі дискусії в суспільстві.

Рейд ТЦК по закладам Києва Фото: Соцмережi

Нагадаємо, Фокус писав про раптовий рейд ТЦК біля столичного Палацу спорту, де 11 жовтня проводив свій виступ гурт "Океан Ельзи".