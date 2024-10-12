"Вітаю такі перевірки": нардеп прокоментував "облаву ТЦК" після концерту "Океану Ельзи"

Микита Потураєв заявив, що не вважає загрозою для української економіки перевірки документів у розважальних закладах.

Related video

Голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги Народу" Микита Потураєв відреагував на перевірку працівниками ТЦК та СП відвідувачів концерту "Океану Ельзи" біля Палацу спорту 11 жовтня. Він заявив, що підтримує такі дії. Про це він написав у себе на сторінці у Facebook.

"Ні, я не вважаю перевірку документів після концерту "Океану Ельзи" загрозою для української культури. Так само, як і після будь-якого публічного або масового заходу", — зазначив Потураєв.

Він додав, що не вважає загрозою для української економіки перевірки документів у розважальних закладах.

"Більше того — я вітаю такі перевірки, і вважаю, що вони мають бути наскрізними і постійними. І всі мають про це знати", — наголосив Потураєв.

Нагадаємо, що Києві ввечері, 11 жовтня, відбувся концерт гурту "Океан Ельзи". Після заходу біля виходу з Палацу спорту на відвідувачів чекали працівники ТЦК. Півсотні військових масово перевіряли документи в чоловіків біля закладу культури.

11 жовтня повідомлялося, що суди в Україні у більшості випадків скасовують штрафи від ТЦК. Подібних справ більшає: якщо в червні їх було лише 10, то у вересні кількість звернень досягла 148. У жовтні вже розглянуто 34 справи