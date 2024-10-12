"Приветствую такие проверки": нардеп прокомментировал "облаву ТЦК" после концерта "Океана Эльзы"

Никита Потураев заявил, что не считает угрозой для украинской экономики проверки документов в развлекательных заведениях.

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Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев отреагировал на проверку работниками ТЦК и СП посетителей концерта "Океана Эльзы" возле Дворца спорта 11 октября. Он заявил, что поддерживает такие действия. Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

"Нет, я не считаю проверку документов после концерта "Океана Эльзы" угрозой для украинской культуры. Так же, как и после любого публичного или массового мероприятия", — отметил Потураев.

Он добавил, что не считает угрозой для украинской экономики проверки документов в развлекательных заведениях.

"Более того — я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать", — подчеркнул Потураев.

Напомним, что Киеве вечером, 11 октября, состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После мероприятия у выхода из Дворца спорта посетителей ждали работники ТЦК. Полсотни военных массово проверяли документы у мужчин возле учреждения культуры.

11 октября сообщалось, что суды в Украине в большинстве случаев отменяют штрафы от ТЦК. Подобных дел становится больше: если в июне их было всего 10, то в сентябре количество обращений достигло 148. В октябре уже рассмотрено 34 дела