"Облава ТЦК": СМИ сообщают о проверках на концерте "Океана Эльзы" в Киеве (видео)

На выступление пришли около полусотни людей в военной форме. Они проверяют документы у тех, кто собрался на концерт, рассказывает ТСН.

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В Киеве вечером, 11 октября, состоялся концерт группы "Океан Эльзы". После концерта у выхода из Дворца спорта посетителей ждали работники ТЦК. Об этом сообщает ТСН.

"Облава ТЦК на концерте "Океана Эльзы". Полсотни военных массово проверяют мужчин возле Дворца спорта. Главный ТЦКшник среди них на вопрос журналистов, что происходит, не ответил и направил в пресс-службу", — говорится в сообщении.

На обнародованных видео видно, как мужчины в военной форме проверяют документы у тех, кто вышел из заведения.

Что говорят в ТЦК

Пока что деталей о проверке поклонников "Океана Эльзы" не сообщается. На странице Киевского городского ТЦК и СП в сетях пока не комментируют ситуацию с работой работников ТЦК на концерте.

Напомним, что 11 октября сообщалось, что суды в Украине в большинстве случаев отменяют штрафы от ТЦК. Подобных дел становится больше: если в июне их было всего 10, то в сентябре количество обращений достигло 148. В октябре уже рассмотрено 34 дела.

Также сообщалось, что военнообязанные, которые не являются в ТЦК по повестке, уклоняются от постановки на учет или не обновляют свои данные, могут получить штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Если предприятие не предоставляет информацию о сотрудниках, ответственность ложится на юридическое лицо, которому грозит штраф в размере 34 000 гривен.