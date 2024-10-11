Суды в Украине в большинстве случаев отменяют штрафы от ТЦК: основные причины, — Опендатабот

С каждым месяцем в Украине становится больше дел по штрафам от ТЦК, отмечают аналитики мониторингового сервиса. В октябре уже рассмотрено 34 подобных дела.

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С июня по октябрь текущего года, уже после введения новых правил и штрафов за нарушение правил воинского учета, украинские суды рассмотрели не менее 314 дел об обжаловании штрафов от ТЦК. Об этом сообщает сервис мониторинга Опендатабот.

Как отмечается, подобных дел становится больше: если в июне их было всего 10, то в сентябре количество обращений достигло 148.

В октябре уже рассмотрено 34 дела.

Опендатабот проанализировал некоторые дела и установил, что в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы.

Три основные причины отмены штрафов:

несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;

отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;

штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.

Как отмечают в сервисе, с начала года на принудительное исполнение передано почти 12 тысяч штрафов за нарушение воинского учета.

Напомним, что военнообязанные, которые не появляются в ТЦК по повестке, уклоняются от постановки на учет или не обновляют свои данные, могут получить штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Также Фокус писал, что Минобороны сформировало и отправило 70 тысяч повесток "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан о вызовах в ТЦК и СП.