"Рандомайзер" и ошибки в алгоритмах формирования: что не так с повестками, которые отправляют по почте

С помощью Реестра военнообязанных Минобороны формирует повестки. Они содержат электронные подписи начальников ТЦК и СП и имеют QR-код, который можно проверить камерой смартфона или приложением "Резерв+".

Related video

Минобороны сформировало и отправило 70 тысяч повесток "Укрпочте" для оповещения военнообязанных граждан о вызовах в ТЦК и СП. Об этом сообщило издание Ukrainian Military Pages со ссылкой на источники.

Повестки были сформированы Минобороны с помощью Реестра военнообязанных. Документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК и имеют QR-код, который можно проверить камерой смартфона и приложением "Резерв+".

Издание отметило, что в алгоритмах формирования повесток обнаружены определенные ошибки. В частности, документы формируются и на военнообязанных украинцев, которые имеют бронирование или отсрочку, и тех, кто уже призван на военную службу.

Однако пока неизвестно, как работает механизм отбора повесток. В СМИ отметили, что ранее заявили о принципе "лотереи" — "рандомайзер", который случайно будет выбирать среди военнообязанных, которые отвечают требованиям мобилизации.

Напомним, военный адвокат Дарья Панфилова заявила, что повестка должна направляться заказным почтовым отправлением с описью вложения. В частности, на отправлении должен быть штрихкодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, имя и отчество, адрес гражданина.

Ранее стало известно, что Минобороны вводит новый формат повесток с QR-кодом. По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, сейчас тестируется функциональность нововведения.