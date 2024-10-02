Вручение повесток по почте: военный адвокат рассказала, на что следует обратить внимание
Военный адвокат Дарья Панфилова рассказала, что будет считаться надлежащим вручением повестки по почте и что должно быть в документе.
Вручение военных повесток по почте предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 560. Этот документ должен быть сгенерирован с помощью реестра, подписан электронной цифровой подписью, распечатан и направлен на последний известный адрес военнообязанного. Именно это будет считаться надлежащим вручением, рассказала военный адвокат Дарья Панфилова в интервью OBOZ.UA.
По ее словам, повестка должна направляться заказным почтовым отправлением с описью вложения. На отправлении всегда должен указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому направляется повестка.
В описании вложения должна быть следующая информация:
- наименование почтового отправления;
- собственное имя и отчество (при наличии);
- адрес гражданина, которому направляется почтовое отправление;
- наименование вложения с количеством листов;
- собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела;
- информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.
Повестка будет считаться врученной в день, когда:
- почтовый оператор подтвердит, что адресат получил отправление;
- почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по месту жительства, которое оно сообщило в ТЦК;
- почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по зарегистрированному месту жительства, если иного оно не сообщило в ТЦК.
Ранее Фокус рассказывал о последствиях игнорирования повестки по почте и как действовать в случае получения этого документа. Добавим, что в Херсонской области 30 сентября уже начали отправлять повестки по почте.