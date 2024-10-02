Вручение повесток по почте: военный адвокат рассказала, на что следует обратить внимание

Военный адвокат Дарья Панфилова рассказала, что будет считаться надлежащим вручением повестки по почте и что должно быть в документе.

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Вручение военных повесток по почте предусмотрено постановлением Кабинета Министров Украины № 560. Этот документ должен быть сгенерирован с помощью реестра, подписан электронной цифровой подписью, распечатан и направлен на последний известный адрес военнообязанного. Именно это будет считаться надлежащим вручением, рассказала военный адвокат Дарья Панфилова в интервью OBOZ.UA.

По ее словам, повестка должна направляться заказным почтовым отправлением с описью вложения. На отправлении всегда должен указываться штриховой кодовый идентификатор оператора почтовой связи, фамилия, имя и отчество (при наличии), адрес гражданина, которому направляется повестка.

В описании вложения должна быть следующая информация:

наименование почтового отправления;

собственное имя и отчество (при наличии);

адрес гражданина, которому направляется почтовое отправление;

наименование вложения с количеством листов;

собственное имя и фамилия руководителя районного (городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки или его отдела;

информация о дате наложения квалифицированной электронной подписи.

Повестка будет считаться врученной в день, когда:

почтовый оператор подтвердит, что адресат получил отправление;

почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по месту жительства, которое оно сообщило в ТЦК;

почтовый оператор поставит отметку об отказе от получения отправления или отсутствии лица по зарегистрированному месту жительства, если иного оно не сообщило в ТЦК.

Ранее Фокус рассказывал о последствиях игнорирования повестки по почте и как действовать в случае получения этого документа. Добавим, что в Херсонской области 30 сентября уже начали отправлять повестки по почте.