В Херсонской области начали рассылать повестки по почте, — ОВА

Как отметили в Херсонской ОВА, повестки содержат электронные подписи начальников ТЦК и СП и имеют уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Если военнообязанный не явится в ТЦК в течение 14 дней после получения повестки, его привлекут к административной ответственности.

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Укрпочта начала отправлять повестки призывникам, военнообязанным и резервистам в Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

"Рассылка повесток Укрпочтой является законной процедурой, которая должна обеспечить своевременный вызов военнообязанных в военкоматы и улучшить мобилизационную кампанию", — отметила заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук.

В ОВА уточнили, чтобы отработать механизм формирования и отправки повесток, Малярчук провела совещание с заместителем начальника областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александром Самотеем и директором по развитию сети Николаевского и Херсонского регионов АО "Укрпочта" Владимиром Очеретнюком.

Совещание по поводу рассылки повесток по почте в Херсонской ОВА Фото: Херсонская ОВА

"Повестки подписаны электронными подписями начальников территориальных центров комплектования и социальной поддержки, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода. Они печатаются "Укрпочтой" и направляются по домашним адресам военнообязанных", — говорится в сообщении.

После того, как военнообязанный получил повестку по почте, он обязан явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней.

"Если он не появляется, его привлекают к административной ответственности, а ТЦК передает данные в полицию для розыска лица", — отметили в Херсонской ОГА.

Напомним, 16 сентября начальник управления ИТ в Минобороны Украины Олег Берестовой заявил, что в Украине планируют цифровизировать процедуру выписки повестки ТЦК, которую граждане будут получать по почте.

26 сентября глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что рассылка повесток по почте ничем не отличается от рассылки других документов.