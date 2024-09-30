У Херсонській області почали розсилати повістки поштою, — ОВА

Як зазначили в Херсонській ОВА, повістки містять електронні підписи начальників ТЦК і СП та мають унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Якщо військовозобов'язаний не з'явиться до ТЦК протягом 14 днів після отримання повістки, його притягнуть до адміністративної відповідальності.

Related video

Укрпошта почала надсилати повістки призовникам, військовозобов’язаним і резервістам у Херсонській області. Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

"Розсилання повісток Укрпоштою є законною процедурою, що має забезпечити своєчасний виклик військовозобов'язаних до військкоматів та покращити мобілізаційну кампанію", — наголосила заступниця начальника Херсонської ОВА Ольга Малярчук.

В ОВА уточнили, щоб відпрацювати механізм формування та надсилання повісток, Малярчук провела нараду із заступником начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександром Самотеєм і директором з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Володимиром Очеретнюком.

Нарада з приводу розсилання повісток поштою у Херсонській ОВА Фото: Херсонська ОВА

"Повістки підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Вони друкуються "Укрпоштою" та надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних", — йдеться у повідомленні.

Після того як військовозобов'язаний отримав повістку поштою, він зобов'язаний з'явитися до ТЦК і СП протягом 14 днів.

"Якщо він не з'являється, його притягують до адміністративної відповідальності, а ТЦК передає дані до поліції для розшуку особи", — наголосили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, 16 вересня начальник управління ІТ в Міноборони України Олег Берестовий заявив, що в Україні планують цифровізувати процедуру виписування повістки ТЦК, яку громадяни отримуватимуть поштою.

26 вересня голова Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що розсилання повісток поштою нічим не відрізняється від розсилання інших документів.