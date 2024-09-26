Розсилка повісток: який вигляд має конверт із документом під підпис, — голова "Укрпошти"

Як розповів Ігор Смілянський, якщо людини немає на місці, щоб отримати повістку, то їй залишають повідомлення. При цьому, якщо за листом не приходять, то, як і з іншими судовими документами, його повертають відправнику.

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Розсилка повісток поштою нічим не відрізняється від розсилки інших документів. Про це в коментарі "Суспільному" розповів голова "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, це виглядає як звичайний рекомендований лист, який одержувач отримує під підпис.

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Смілянський зазначив, що якщо людини немає на місці, щоб отримати повістку, то їй залишають повідомлення. При цьому, якщо за листом не приходять, то, як і з іншими судовими документами, його повертають відправнику. У цьому випадку йдеться про Міністерство оборони.

Голова "Укрпошти" заявив, що це чітко регламентована процедура, зазначена в законодавстві, а листи з повістками мають вигляд звичайного конверта.

Нагадаємо, адвокат Юрій Танасійчук заявив, що повістки поштою отримають законослухняні громадяни, які оновили дані. За його словами, повістки не отримають ті українці, які порушили мобілізаційне законодавство. Натомість пройти ВЛК запросять тих, хто оновив свої дані.

Також повідомлялося, що в Раді пропонують передавати результати медичних оглядів у систему "Оберіг". Для оцінки придатності призовників, військовозобов'язаних і резервістів в Україні фактично скасовуються гарантії медичної таємниці. Народні депутати пропонують внести відповідні зміни до законів.