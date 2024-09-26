Мобілізація в Україні: кому з жінок обов'язково треба з'явитися в ТЦК

На військовий облік в обов'язковому порядку повинні стати тільки певні категорії жінок, які підходять за фахом.

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В Україні у зв'язку з повномасштабною війною триває загальна мобілізація. І вона торкнеться і жінок, але тільки певних професій. На військовий облік мають стати жінки, які є придатними до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та спеціальністю. Про це повідомляє "24 Канал".

Як проходить військовий облік жінок

Раніше існувала норма, згідно з якою жінки з медичною або фармацевтичною освітою, які не перебувають на військовому обліку, могли працевлаштовуватися на невійськові посади до кінця 2026 року. Однак постановою Кабміну №563 від 16 травня 2024 року цю норму було скасовано.

У законі зазначено, що жінок, які перебувають на військовому обліку, можуть призивати на військову службу або залучати до робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час у добровільному порядку.

Існує затверджений Міноборони України список спеціальностей і професій, які відповідають військово-обліковим спеціальностям. Жінки, які мають такі спеціальності, мають право за власним бажанням стати на військовий облік, якщо відповідають вимогам за станом здоров'я та віком.

Варто зазначити, що жінки несуть військовий обов'язок на рівних із чоловіками умовах. Це включає можливість добровільного вступу на службу за контрактом, призов на військову службу, проходження військової служби та служби в резерві, а також виконання військових зобов'язань у запасі та дотримання правил військового обліку.

Зараз у Збройних Силах України проходять службу понад 60 тисяч жінок.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які є п'ять варіантів для проходження військової служби для жінок. Так, в Україні формують добровольчий підрозділ БПЛА для жінок, який працюватиме в тісній інтеграції з Силами оборони.