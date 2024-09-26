Рассылка повесток: как выглядит конверт с документом под подпись, — глава "Укрпочты"

Как рассказал Игорь Смилянский, если человека нет на месте, чтобы получить повестку, то ему оставляют сообщение. При этом, если за письмом не приходят, то, как и с другими судебными документами, его возвращают отправителю.

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Рассылка повесток по почте ничем не отличается от рассылки других документов. Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал глава "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, это выглядит как обычное заказное письмо, которое получатель получает под подпись.

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Смилянский отметил, что если человека нет на месте, чтобы получить повестку, то ему оставляют сообщение. При этом, если за письмом не приходят, то, как и с другими судебными документами, его возвращают отправителю. В данном случае речь идет о Министерстве обороны.

Глава "Укрпочты" заявил, что это четко регламентированная процедура, указанная в законодательстве, а письма с повестками выглядят как обычный конверт.

Напомним, адвокат Юрий Танасийчук заявил, что повестки по почте получат законопослушные граждане, которые обновили данные. По его словам, повестки не получат те украинцы, которые нарушили мобилизационное законодательство. Зато пройти ВВК пригласят тех, кто обновил свои данные.

Также сообщалось, что в Раде предлагают передавать результаты медицинских осмотров в систему "Оберіг". Для оценки пригодности призывников, военнообязанных и резервистов в Украине фактически отменяются гарантии медицинской тайны. Народные депутаты предлагают внести соответствующие изменения в законы.