Отмена медицинской тайны: в Раде предлагают передавать результаты осмотров в систему "Оберіг"

Для оценки пригодности призывников, военнообязанных и резервистов в Украине фактически отменяются гарантии медицинской тайны. Народные депутаты предлагают внести соответствующие изменения в законы.

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В Верховной Раде зарегистрировали проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", которым собираются усовершенствовать порядок ведения воинского учета граждан. Об этом говорится в документе №12066 от 24 сентября.

Отмечается, что в связи с необходимостью обеспечения эффективности проведения мобилизации возникла острая необходимость в наполнении Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов актуальными данными об указанных лицах, среди которых и сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга.

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Мобилизация 2024: какие есть правила осмотра ВВК, — юрист

Но поскольку указанные сведения содержатся в Электронной системе здравоохранения, то для электронного информационного взаимодействия между системами предлагается внести изменения в Закон Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" и в Закон Украины "Основы законодательства Украины о здравоохранении".

Одну из статей закона об охране здоровья предлагается изложить таким образом, что доступ к медицинской информации пациента не допускается, кроме получения информации Министерством обороны о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Подчеркивается, что внесенная в Реестр военнослужащих информация является конфиденциальной. Лица, которые будут виновны в нарушении, разглашении или распространении конфиденциальной информации о военнослужащем, привлекаются к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в соответствии с законом.

Напомним, в апреле Фокус писал, с какими болезнями не призывают в ВСУ.

Военнообязанные граждане, которые оформляют отсрочку от мобилизации в Украине, не направляются на прохождение ВВК. А вот в случае отказа в предоставлении отсрочки лицо могут направить на медосмотр.