Скасування медичної таємниці: у Раді пропонують передавати результати оглядів до системи "Оберіг"

Для оцінки придатності призовників, військовозобов’язаних та резервістів в Україні фактично скасовуються гарантії медичної таємниці. Народні депутати пропонують внести відповідні зміни до законів.

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У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про внесення змін до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", яким збираються удосконалити порядку ведення військового обліку громадян. Про це йдеться у документі №12066 від 24 вересня.

Наголошується, що у зв’язку із необхідністю забезпечення ефективності проведення мобілізації постала гостра потреба у наповненні Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів актуальними даними про вказаних осіб, серед яких й відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку.

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Але оскільки вказані відомості містяться в Електронній системі охорони здоров’я, то для електронної інформаційної взаємодії між системами пропонується внести зміни до Закону України "Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів" та до Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я".

Одну зі статей закону щодо охорони здоров’я пропонується викласти таким чином, що доступ до медичної інформації пацієнта не допускається, крім отримання інформації Міністерством оборони про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Підкреслюється, що внесена до Реєстру військовослужбовців інформація є конфіденційною. Особи, які будуть винні в порушенні, розголошенні чи поширенні конфіденційної інформації про військовослужбовця, притягуються до дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до закону.

Нагадаємо, у квітні Фокус писав, з якими хворобами не призивають у ЗСУ.

Військовозобовʼязані громадяни, які оформлюють відстрочку від мобілізації в Україні, не направляються на проходження ВЛК. А от в разі відмови у наданні відстрочки особу можуть скерувати на медогляд.