Повестки по почте получат законопослушные граждане, которые обновили данные, — адвокат (видео)

По словам адвоката Юрия Танасийчука, повестки не получат те украинцы, которые нарушили мобилизационное законодательство. Зато пройти ВВК пригласят тех, кто обновил свои данные.

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Законопослушные граждане, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные, получат повестки по почте. А тем лицам, которые уклоняются от мобилизации или незаконно выехали за границу, повестки не будут присылаться. Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" сообщил адвокат Юрий Танасийчук.

По его словам, повестки не будут направляться лицам, которые уклоняются от мобилизации или незаконно выехали за границу. Танасийчук также отметил, что людей, которые получат повестку, пригласят пройти ВВК.

"Уклонисты их (повестки — ред.) точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным образом вне пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны, тоже их не получат. Получат лица, которые остались в Украине, которые актуально обновили данные, которые указали правдивые адреса. Я убежден, что для многих из таких лиц — это будет приглашение на прохождение военно-врачебной комиссии, поскольку сами данные уже обновлены", — рассказал адвокат.

Танасийчук пояснил, что сама процедура по бумажному вручению повестки определена законом и несколько упрощена, чем два-три года назад.

Напомним, адвокат Марина Бекало объяснила, что для ТЦК не будет уважительными причинами неявки военнообязанного потеря или задержка заказного письма с повесткой. ТЦК может составить постановление о привлечении гражданина к административной ответственности. Военнообязанный имеет право на обжалование такого постановления.

Ранее юрист Олег Леонтьев назвал всех врачей, которых должен пройти военнообязанный во время ВВК.