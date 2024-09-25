Повістки поштою отримають законослухняні громадяни, які оновили дані, — адвокат (відео)

За словами адвоката Юрія Танасійчука, повістки не отримають ті українці, які порушили мобілізаційне законодавство. Натомість пройти ВЛК запросять тих, хто оновив свої дані.

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Законослухняні громадяни, які вчасно оновили свої військово-облікові дані, отримають повістки поштою. А тим особам, які ухиляються від мобілізації або незаконно виїхали за кордон, повістки не будуть надсилатися. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" повідомив адвокат Юрій Танасійчук.

За його словами, повістки не будуть надсилатися особам, які ухиляються від мобілізації або незаконно виїхали за кордон. Танасійчук також зазначив, що людей, які отримають повістку, запросять пройти ВЛК.

"Ухилянти їх (повістки — ред.) точно не отримають. Особи, які переплили Тису або іншим чином поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон під час війни, теж їх не отримають. Отримають особи, які залишились в Україні, які актуально оновили дані, які вказали правдиві адреси. Я переконаний, що для багатьох з таких осіб — це буде запрошення на проходження військово-лікарської комісії, оскільки самі дані вже оновлені", — розказав адвокат.

Танасійчук пояснив, що сама процедура щодо паперового вручення повістки визначена законом і є дещо спрощена, аніж два-три роки тому.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало пояснила, що для ТЦК не буде поважними причинами неявки військовозобов'язаного втрата чи затримка рекомендованого листа з повісткою. ТЦК може скласти постанову про притягнення громадянина до адміністративної відповідальності. Військовозобов’язаний має право на оскарження такої постанови.

Раніше юрист Олег Леонтьєв назвав усіх лікарів, яких має пройти військовозобов'язаний під час ВЛК.